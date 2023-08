Ostatni termin na przycięcie tui. Później już tylko zostaną rany

Latem ogromną popularnością cieszą się wszelkie naturalne, domowe specyfiki korzystnie wpływające na wygląd. Szczególnie kobiety chcą, aby zadziałały na wielu płaszczyznach - poprawiły nawilżenie i kondycję skóry, odżywiły włosy oraz paznokcie, zmniejszyły widoczność cellulitu, a także pomogły zrzucić zbędne kilogramy. Brzmi abstrakcyjnie? Okazuje się, że zdrowa dieta, w której uwzględnione zostaną pewne produkty, jest w stanie sprostać wszystkim tym oczekiwaniom. Z pomocą przyjdzie m.in. jogurt naturalny i cynamon. Razem mają zbawienny wpływ na zdrowie.

Jak działa na organizm jogurt naturalny i cynamon?

O tym, jakie korzyści przynosi spożywanie jogurtu naturalnego oraz cynamonu napisała ostatnio w mediach społecznościowych Joanna - trenerka zdrowej diety. Na swoim profilu na Instagramie regularnie publikuje dietetyczne ciekawostki i radzi co robić, aby cieszyć się zdrowiem, energią i szczupłą sylwetką. Ostatnio zamieściła post, w którym wspomniała o połączeniu jogurtu naturalnego i przyprawy określanej jako naturalny "spalacz" tłuszczu - mianowicie cynamonu.

Proste połączenie jogurt z cynamonem to doskonała pomoc w odchudzaniu! czytamy na Instagramie

Ekspertka wyjaśniła jakie korzyści dla wyglądu i zdrowia niesie to banalne, a zarazem wyjątkowe połączenie.

- Cynamon obniża poziom cukru we krwi - badania wykazały, że spożywanie pół łyżeczki cynamonu dziennie sprawi, że znacznie spadnie poziom cukru we krwi jest to szczególnie ważne u osób, które mają cukrzycę typu 2.

Ponadto badania potwierdziły pozytywny wpływ cynamonu na cholesterol i triglicerydy we krwi.



Pij jogurtowy koktajl codziennie ze szczyptą cynamonu i już po miesiącu przekonaj się, ze to naprawdę działa! - wyjaśniła.

Zdjęcie Cynamon warto dodawać do różnych posiłków - np. do porannej owsianki / 123RF/PICSEL

Jogurt naturalny z cynamonem będzie więc idealną, bogatą w białko przekąską. Probiotyki w nim wzbogacą mikroflorę jelitową i poprawią ich funkcjonowanie. Ponadto cynamon poza tym, że pobudza metabolizm, uznawany jest również za przyprawę świetnie wpływającą na kondycję skóry - rozjaśnia przebarwienia, działa antybakteryjnie i przeciwtrądzikowo.

Co więcej, jak wykazały badania przeprowadzone na przestrzeni lat, przyprawa ta może pomóc obniżyć poziom złego cholesterolu i wyregulować poziom cukru we krwi - tym samym przeciwdziała rozwojowi cukrzycy.

Wzbogacając jogurt z cynamonem o ulubione owoce i płatki owsiane, będzie to również doskonałe, pełnowartościowe śniadaniem. Banalne, a smaczne i zdrowe.