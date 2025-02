Tak ciało informuje, że czas przestać jeść. Dziesięć subtelnych sygnałów

Dodatkowo pojawia się delikatne uczucie rozluźnienia w ciele lub nawet senność.



Według autorki postu, ciało zawsze daje nam sygnały, a kluczowym jest, by nauczyć się je zauważać.



- "Twój umysł może próbować Ci wmówić, że "jeszcze trochę nie zaszkodzi". Ale w miarę jak zaczniesz ćwiczyć rozpoznawanie sytości, zaczniesz intuicyjnie wiedzieć kiedy masz już dość. Nie chodzi o to, żeby jeść mniej za wszelką cenę, ale o to, by jeść tak, by czuć się dobrze - fizycznie i emocjonalnie - napisała.