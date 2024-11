Według badań przeprowadzonych przez Harvard T.H. Chan School of Public Health, idealna przerwa między posiłkami powinna wynosić około 3-4 godziny. Właśnie tyle czasu potrzebuje organizm na strawienie większości pokarmów i przyswojenie składników odżywczych. Częste podjadanie lub skracanie tej przerwy może prowadzić do problemów z trawieniem, a także wahania poziomu cukru we krwi. W praktyce oznacza to spożywanie trzech głównych posiłków dziennie, z ewentualnymi przekąskami, jeśli przerwy są dłuższe.