Dania czasów PRL niekoniecznie kojarzą nam się ze zdrowym odżywianiem. W końcu kuchnia ta opierała się na tym, jak zrobić coś z niczego, ze względu na ograniczony dostęp do wielu produktów. Nierzadko trzeba było wykazać się ogromną kreatywnością w kuchni.

Któż z nas nie jadł na deser kromki chleba z cukrem ? A na śniadanie zupy Drobionki , czyli po prostu zupy mlecznej z kawałkami porwanego chleba? Kotlety z mortadeli z pewnością nadal śnią się po nocach wielu osobom. Jednak kuchnia czasów PRL to nie tylko niesmaczne dania i wątpliwej jakości produkty, możemy znaleźć w niej wiele zdrowych inspiracji.

Jednym z wartościowych dań tamtych lat była zupa szczawiowa . Czy pamiętasz, jak mama czy babcia wysyłały Cię do lasu na poszukiwanie szczawiu na zupę, na co zapewne nie miałeś wtedy większej ochoty? Jeżeli teraz z sentymentem wspominasz tamte lata i z wielką przyjemnością zjadłbyś babcinej zupy szczawiowej , spróbuj ugotować ją samemu i przywołać dziecięce smaki.

Najważniejsze, by zebrać tylko młode, najbardziej zielone listki szczawiu. Są najdelikatniejsze, a zupa z nich wychodzi wyjątkowo aromatyczna i pięknie zielona. Młode listki szczawiu zawierają też mniej szczawianów, których obawia się wiele osób.

Ta wiosenna zupa dostarcza witaminy C, kwasu foliowego, ale także potasu czy magnezu. Przygotowana na lekkim bulionie z dodatkiem włoszczyzny, jest sycąca, a jednocześnie niskokaloryczna. Zawiera dużo błonnika, dlatego dobrze wpływa na pracę jelit i całego przewodu pokarmowego. Pobudza wydzielanie enzymów trawiennych i poprawia apetyt.

Do zupy koniecznie dodaj jajko i jogurt grecki, żeby zminimalizować wpływ szczawianów na organizm. Dodatek jajka sprawi, że dostarczamy organizmowi pełnowartościowego białka, a jogurt jest dobrym źródłem wapnia.

Zupa szczawiowa jest symbolem wiosny , chociaż można kupić szczaw również w słoiku, przez cały rok. Jednak najbardziej aromatyczną zupę przygotujemy ze świeżego, młodego szczawiu. Może wybierzesz się razem z wnukami na spacer, by pozbierać wspólnie trochę szczawiu na zupę i opowiesz im o dawnych czasach?

Zupa szczawiowa jest zdrowa i prosta w przygotowaniu. Dodaj do niej jaja ugotowane na twardo i jogurt grecki

Zupa szczawiowa jest zdrowa i prosta w przygotowaniu. Dodaj do niej jaja ugotowane na twardo i jogurt grecki 123RF/PICSEL

Wspominasz z sentymentem rybę po grecku? Mimo, że nazwa może sugerować pochodzenie śródziemnomorskie, to jedno z najbardziej klasycznych polskich dań.

Ryba po grecku to doskonałe źródło pełnowartościowego białka. Jeśli przygotujemy ją na bazie chudych ryb, takich jak dorsz czy mintaj i ograniczymy ilość oleju podczas smażenia ryby, sprawimy, że danie będzie też lekkostrawne. Możesz wykorzystać też pstrąga łososiowego czy nawet łososia , dzięki czemu dostarczysz sobie cennych kwasów omega 3.

Ryba po grecku to bardzo zdrowe danie, które warto wprowadzić do diety

Ryba po grecku to bardzo zdrowe danie, które warto wprowadzić do diety 123RF/PICSEL

Śledź to jeden z najbardziej charakterystycznych produktów spożywczych czasów PRL, który zdecydowanie można uznać za zdrowy produkt. Był tani i łatwo dostępny, dlatego przygotowywano go na ogromną ilość sposobów – czy to w oleju, czy śmietanie, w occie lub w sosie musztardowym. Z obowiązkowym dodatkiem cebuli, ale też jabłka, pora, ziemniaków czy nawet orzechów włoskich. Przepisów na śledzie mamy tyle, że nie sposób wypróbować ich wszystkich!