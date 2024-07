Bratki to jedna z tych roślin, za którą polscy ogrodnicy wręcz szaleją. Mimo delikatnego wyglądu rośliny są odporne na przymrozki, przez co można sadzić je już wczesną wiosną - po to, by kolejno zachwycać się ich wyglądem aż do pierwszych upałów.

Wraz z ich nadejściem bratki tracą bowiem nieco na uroku, a działkowcy są wówczas zmuszeni zrezygnować z ich dalszej uprawy. Nic straconego. Kiedy bratki odmówią posłuszeństwa, warto zastąpić je ich alternatywą. Wygląda niemal identycznie, ale kwitnie aż do jesieni. W Polsce wciąż niewielu o niej słyszało.

Co posadzić zamiast bratków? Oto roślina do zadań specjalnych

Oferuje nieprzerwany festiwal kwitnienia od wiosny aż do późnej jesieni. Nie jest przy tym szczególnie wymagająca, ale wciąż nie znajduje się w kręgu zainteresowania ogrodników. A powinna.

Oto torenia fournieri, często nazywana po prostu torenią - kuzynka bratków, która, podobnie jak one, wnosi do ogrodu mnóstwo radości i kolorów. W naturze występuje w Azji na terenach tropikalnych Malezji, Filipin czy Wietnamu. W Polsce nie nadaje się jednak do całorocznej uprawy w gruncie. Wszystko przez to, że ciężko będzie jej poradzić sobie z naszą, niekiedy srogą, zimą. Świetnie sprawdzi się jednak zasadzona w donicach, jako roślina sezonowa.

Torenia: jak dbać? Zasady pielęgnacji

Torenia powinna trafić do ziemi w momencie, gdy nie będą już zagrażać jej wiosenne przymrozki. By kwitła obficie warto umieścić ją w żyznej, przepuszczalnej glebie o lekko kwaśnym lub obojętnym odczynie - wówczas nie będzie zbyt szybko przesychała. Świetnie poczuje się w zacisznych, półcienistych miejscach. Nie odmówi również towarzystwa słońca, jednak wówczas konieczne będzie nieco częstsze podlewanie.

Torenia: jak dbać? Wygląda jak bratki, ale kwitnie znacznie dłużej 123RF/PICSEL

Podłoże, w którym posadzona zostanie torenia musi być stale umiarkowanie wilgotne. Tylko systematyczne podlewanie będzie bowiem w stanie zapewnić roślinie odpowiednie warunki wzrostu. Warto jednak zachować ostrożność - przelanie może doprowadzić do gnicia korzeni i rozwoju chorób.

Co do skrzynek na balkon? Barwna alternatywa dla bratków

By zachęcić roślinę do wzrostu, warto dodatkowo systematycznie usuwać przekwitnięte kwiaty. Na podobny zabieg zareaguje szybkim wysypem nowych pąków. Za dostateczną opiekę torenia odpłaci się niewielkimi, dzwonkowatymi kwiatami w kształcie kielichów w przeróżnych kolorach - od bieli, przez róż, aż po odcienie fioletu i niebieskiego. Ich cechą charakterystyczną jest znajdująca się w środku żółta gardziel, która w wyjątkowy sposób kontrastuje z kolorem płatków.

Torenia kwitnie długo i obficie, intensywnością kolorów przyciągając wzrok nawet z daleka. Pierwsze kwiaty wypuszcza w czerwcu, będąc w stanie utrzymać je aż do października, a nawet dłużej - niekiedy do momentu pierwszych, jesiennych przymrozków. Osiąga wysokość od 20 cm do 30 cm, przez jest jedną z lepszych alternatyw dla bratków, surfinii czy pelargonii - świetnie poczuje się bowiem w skrzynce balkonowej, nawet tej umieszczonej w półcieniu.

