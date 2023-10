Tak przedłużysz życie chryzantem. Będą zdobić grób przez długie tygodnie

Porady

Chryzantemy wielu kojarzą się przede wszystkim z 1 listopada. To właśnie one w tym czasie zdobią groby i są jednymi z najpopularniejszych roślin wykorzystywanych na cmentarzu. By chryzantemy nie zwiędły po krótkim czasie i cieszyły oko znacznie dłużej, niż kilka dni, warto wypróbować proste sposoby. Dzięki nim przedłużysz ich życie.

Zdjęcie Chryzantemy pochodzą z rodziny astrowatych, do której należy ok. 40 gatunków / 123RF/PICSEL