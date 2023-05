Spis treści: 01 Złodzieje tylko czekają na taką okazję. Tak nie zostawiaj mieszkania

02 Inwestycja na dłużej. Rolety i dobre zamki przydadzą się na lata

03 Drobne zmiany, które zniechęcą złodzieja. Nie musisz za nie nawet płacić

04 Rzeczy, o których często zapominamy przed wyjazdem. Policja ostrzega

05 Jak złodzieje znaczą mieszkania, które planują okraść? Zwróć uwagę na szczegóły

Złodzieje tylko czekają na taką okazję. Tak nie zostawiaj mieszkania

Lato to czas odpoczynku, wyjazdów, ale też to pracowity sezon dla... złodziei. Nieuczciwi ludzie tylko czekają, aż mieszkania i domy opustoszeją.

Oto najgorsze terminy na kupienie wakacji Włamywacze potrafią obserwować daną nieruchomość dłuższy czas, by przekonać się, czy lokum jest dobrze, czy źle zabezpieczone.

Przez niektóre błędy właściciele mieszkań niestety sami ułatwiają nieświadomie pracę złodziejowi.

Najczęstszymi błędami, które popełniają osoby wyjeżdżające na urlop, są nieodpowiednie zabezpieczenie drzwi i okien, brak powierzonej komuś opieki nad mieszkaniem, czy zostawienie czasowo zapalonego światła.

To tylko niektóre z wpadek, które dosłownie otwierają niejednokrotnie drogę do kradzieży. Niewiele jednak trzeba, by naprawić te błędy i zwiększyć swoje bezpieczeństwo, a kradzieży w Polsce nie jest mało.

Jak podawała Komenda Główna Policji, w 2021 roku odnotowano w Polsce ponad 71,6 tys. kradzieży z włamaniem.

Inwestycja na dłużej. Rolety i dobre zamki przydadzą się na lata

Pierwszą, dość oczywistą wskazówką jest inwestycja w dość droższe zabezpieczenia mieszkania, które sprawdzą się nie tylko podczas naszego urlopu, ale każdego dnia przez wiele lat.

Dlatego wybierając drzwi wejściowe do mieszkania, warto zwrócić uwagę na typ antywłamaniowy i dobre antywłamaniowe zamki.

Jeżeli jest to dla nas zbyt droga inwestycja, warto pomyśleć nad wymianą choć jednego zamka.

Zdjęcie Wychodząc z mieszkania lub wyjeżdżając na wakacje zabezpiecz zarówno drzwi, jak i okna / 123RF/PICSEL

Podobnie sytuacja wygląda z oknami. Po pierwsze solidne, nowszej generacji okna sprawdzą się lepiej, niż stare, drewniane. Najlepszą opcją, jeżeli mieszkamy na parterze lub pierwszy piętrze byłoby zamontowanie rolet antywłamaniowych. Wtedy mamy sporą pewność, że solidne drzwi i rolety zabezpieczą naszą posiadłość. Można także rozważyć założenie alarmu antywłamaniowego oraz monitoringu.

Drobne zmiany, które zniechęcą złodzieja. Nie musisz za nie nawet płacić

Jeżeli nie stać nas na takie zabezpieczenia, jak drzwi antywłamaniowe, alarmy i rolety antywłamaniowe, warto pomyśleć nad tańszymi lub nawet darmowymi "zabezpieczeniami".

Pierwszym krokiem jest powierzenie kluczy do mieszkania komuś zaufanemu. Bliskim przyjaciołom lub komuś z rodziny.

Osoba ta podczas naszej nieobecności powinna przyjść do naszego domu przynajmniej co drugi dzień, sprawdzając, czy wszystko jest w mieszkaniu tak, jak należy, a przy okazji w razie teoretycznej obserwacji mieszkania przez złodzieja, żeby pokazała się w oknie, zaświeciła światło w domu o różnych porach dnia.

Zdjęcie Trzeba niewiele, by zwiększyć zabezpieczenie mieszkania przed włamaniem / Picsel / 123RF/PICSEL

Jeżeli żyjemy także w dobrych stosunkach z sąsiadami, warto powiedzieć kilku z nich o naszych wakacyjnych planach, w jakim terminie może nas nie być i poprosić, by zerkali na nasze drzwi, czy nikt niepożądany tam nie stoi i ich nie obserwuje.

Powinny ich zaalarmować także różne dźwięki dobiegające pod naszą nieobecność z wnętrza mieszkania. Poprosimy, by w razie niepokoju skontaktowali się z nami telefonicznie, lub zostawmy kontakt do osoby, która pod naszą nieobecność będzie opiekować się naszym mieszkaniem. Pamiętajmy także, że gdy jesteśmy świadkiem włamania musimy zadzwonić na policję.

Rzeczy, o których często zapominamy przed wyjazdem. Policja ostrzega

Zdjęcie Policja co roku przez okresem urlopowym apeluje o ostrożność i zabezpieczenie mieszkania przed wyjazdem / 123RF/PICSEL

Policja w Polsce zwraca też uwagę na drobne błędy, które popełniamy przed wyjazdem, a które mogą być przyczyną poważnych kłopotów.

Na oficjalnej stronie policja.gov.pl policjanci ostrzegają przed rzeczami, o których możemy zapomnieć, wychodzą z domu, czy to właśnie jadąc na wakacje, czy nawet wychodząc na osiem godzin do pracy.

"Zamknij wszystkie okna i drzwi, około 2/3 włamywaczy dostaje się do mieszkań przez okno. Nie zostawiaj kluczy w ‘dobrych schowkach’ (pod wycieraczką, za doniczka na oknie, za framugą drzwi) złodziej najpierw te miejsca przeszukuje zanim dokona włamania do twego domu. Pamiętaj o zamykaniu okienek piwnicznych i innych pomieszczeń gospodarczych, przez które można przedostać się do pomieszczenia" - czytamy na apel starachowickich policjantów.

To proste wskazówki, które mogą uratować nas przed dramatem jakim jest obrabowane mieszkanie.

Jak złodzieje znaczą mieszkania, które planują okraść? Zwróć uwagę na szczegóły

Zdjęcie Ryzyko kradzieży można zminimalizować / 123RF/PICSEL

Złodzieje przygotowują się do włamania na rozmaite sposoby. Często potrafią długo obserwować dane lokum, by zobaczyć w jakich godzinach nie ma mieszkańców, czy często wyjeżdżają na dłużej, czy dom lub mieszkanie są zabezpieczone w systemy alarmowe lub w monitoring.

Potrafią też w przebraniu starać się wejść nawet do naszego domu, podając się za dzielnicowego, listonosza, czy kominiarza i dosłownie od środka sprawdzić, czy są szanse na włamanie i co ewentualnie ukraść z naszego domu.

Dlatego nigdy nie powinniśmy wpuszczać osób, które nie wylegitymują się odpowiednimi dokumentami, a ich wcześniejsza wizyta nie jest zapowiedziana przez odpowiedni organ prawny. Chociażby wizyty kominiarzy są wcześniej zapowiadane na ogłoszeniach wywieszanych na tablicy ogłoszeń w poszczególnych blokach.

Zwróć także uwagę, czy na twoich drzwiach nie ma żadnych znaków zostawionych za pomocy kredy.

Często złodzieje znakują drzwi mieszkań kredą, by określić te przeznaczone do włamania:

krzyżyk na drzwiach oznacza, że tu planowane jest włamanie

diament - pusty od dawna dom, do którego można się łatwo włamać

pięć kółek - złodziej namierzył w tym domu sporą ilość gotówki

trójkąt - tu mieszka samotna

zygzak - w domu znajduje się pies

odwrócone Y lub znak alfa - posiadłość zabezpieczona alarmem lub monitoringiem

Kiedy zauważysz któryś z tych lub podobnych znaków na swoich drzwiach, bezzwłocznie powiadom policję.