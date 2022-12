Spis treści: 01 Herbata: Ratunek dla mizernych i osłabionych roślin doniczkowych

02 Herbatę warto podawać paprociom, storczykom i bluszczom

03 Podlewanie roślin doniczkowych herbatą

04 Podlewanie roślin doniczkowych mlekiem

05 Mleka można napić się z palmą i sansewierią

06 Podlewanie zero waste

07 Kawa na poprawę gospodarki mineralnej roślin

08 Zaproś na kawę wrzosy, azalie i róże

09 Podlewanie roślin doniczkowych kawą

Herbata: Ratunek dla mizernych i osłabionych roślin doniczkowych

Podlewanie roślin doniczkowych herbatą wzmacnia ich odporność na różnorodne choroby i sprawia, że nawet mizerne okazy, stają się bujne i piękne. Zawarte w herbacianych liściach: fosfor, potas i chrom wpływają na wzrost roślin, prawidłowy rozwój systemu korzeniowego, krzewienie, tworzenie nowych pędów i kwitnienie. Naturalne nawozy do roślin z herbaty zawierają też taninę, która podnosi kwasowość gleby oraz garbniki pozytywnie wpływające na kondycję, odporność i kolor roślin.



Czytaj również: Tej czynności nie unikaj zimą. Inaczej rośliny nie przetrwają do wiosny

Reklama

Herbatę warto podawać paprociom, storczykom i bluszczom

Zdjęcie Po ostudzeniu napar z czarnej lub zielonej herbaty może posłużyć jako naturalny nawóz do roślin doniczkowych / 123RF/PICSEL

Większość kwiatów doniczkowych to rośliny preferujące glebę o odczynie lekko kwaśnym i kwaśnym, dlatego herbata służy większości z nich. Naparem ze sfermentowanych liści można podlewać bluszcze, begonie, trzykrotki, maranty, draceny i wszystkie rośliny doniczkowe preferujące kwaśną i lekko kwaśną glebę. Gatunkiem, który kocha popijanie herbaty, jest paproć. Podlewana co jakiś czas niezbyt mocnym naparem będzie miała piękne, bujne, intensywnie zielone liście.

Instagram Post Rozwiń

Naturalny nawóz do roślin z czarnej herbaty jest też zalecany jako metoda ratowania przesuszonych storczyków. Aby przygotować odżywkę, należy:

zaparzyć szklankę mocnej, czarnej herbaty

gdy wystygnie wymieszać ją z 0,5 litrem odstanej wody i zanurzyć w niej korzenie rośliny

czynność trzeba powtarzać, aż liście orchidei staną się jędrne i zdrowe

Podlewanie roślin doniczkowych herbatą

Zdjęcie Picie herbaty polubią rośliny preferujące glebę kwaśną i lekko kwaśną / 123RF/PICSEL

Istnieją różne opinie co do częstotliwości podlewania roślin doniczkowych herbatą. Jedyni zalecają przeprowadzanie takiego nawadniania raz w tygodniu, inni stoją na stanowisku, że można stosować metodę naprzemiennego podlewania kwiatów herbatą i wodą. Najczęściej jednak zaleca się podlewanie roślin doniczkowych herbatą raz na dwa tygodnie.

Napar wykorzystywany do podlewania roślin najlepiej zaparzyć z czarnej lub zielonej herbaty — nie może być słodzona ani aromatyzowana.



Instagram Post Rozwiń

Herbata zawiera w sobie wapń, który zwiększa zasadowość gleby, jednak w 100 gramach suszonych liści jest go zaledwie 3 miligramy, co w połączeniu z podnoszącą kwasowość podłoża taniną, jest zbyt małą ilością, aby napar z suszonych liści mógł wpłynąć na zmianę odczynu ziemi doniczkowej. Zupełnie inaczej działa na glebę mleko, które w 100 gramach ma aż 125 miligramów wapnia.



Podlewanie roślin doniczkowych mlekiem

Zdjęcie Naturalny nawóz do roślin doniczkowych na bazie mleka może zaszkodzić większości odmian, są jednak wyjątki... / 123RF/PICSEL

Mleko swego czasu stało się wielbionym w Internecie naturalnym nawozem dla roślin doniczkowych, który miał sprawiać, że będą one piękne i bujne. Jest w tym nieco prawdy, ale z białym płynem w uprawie domowej należy postępować ostrożnie. Podlewanie roślin doniczkowych mlekiem, większości z nich, zamiast pomóc może wręcz zaszkodzić. Wlewanie bezpośrednio do doniczki białego płynu może zadusić korzenie i uniemożliwić im pobieranie z gleby wartościowych składników. Ponadto mleko jest doskonałą pożywką dla grzybów i bakterii, które mogą zagrażać roślinom i wywoływać choroby. Na domiar złego zalana mlekiem ziemia może z czasem zacząć nieprzyjemnie pachnieć. Z tego powodu pod żadnym pozorem nie należy podlewać mlekiem storczyków, azali czy begoni, może im to poważnie zaszkodzić.



Tak nasze babcie nawoziły rośliny w doniczkach. Te sposoby są niezawodne

Mleka można napić się z palmą i sansewierią

Zdjęcie Sansewieria lub podłoże o odczynie obojętnym i lekko zasadowym, toteż mleko może być dla niej odpowiednim naturalnym nawozem / 123RF/PICSEL

Istnieją jednak sytuacje, w których podlewanie roślin doniczkowych mlekiem ma sens. Przede wszystkim biały płyn ma w sobie mnóstwo wapnia, dzięki czemu po nawadnianiu roślin z jego pomocą gleba staje się bardziej zasadowa. Mleko można wykorzystać dla złagodzenia kwasowości podłoża, szczególnie dla roślin, które gustują w obojętnych i zasadowych ziemiach. Białego płynu chętnie napiją się: kliwie, lawenda, sansewieria, cibora, koleus, skalnica rozłogowa. Podlewanie mlekiem polubią też wszystkie palmy — dzięki temu będą rosły bujnie.



Podlewanie zero waste

Podlewanie roślin doniczkowych mlekiem nie oznacza wlewania go prosto z kartonu do doniczki. Konieczne jest rozcieńczenie chudego mleka z wodą i dopiero w takiej wersji nawadnianie nim roślin. Łyżka mleka na szklankę wody to dobry sposób na naturalny nawóz dla plam, sansewierii, kliwii i innych roślin dobrze rosnących na glebach obojętnych i zasadowych.

Na dnie butelki czy kartonu pozostała odrobina mleka? Można wypłukać opakowanie czystą, zimną wodą i podlać nią roślinę. Nawadnianie oraz nawożenie palm i wężownic w duchu zero waste. Mleko powinno mieć jak najmniejszą zawartość tłuszczu. Jak często podlewać rośliny doniczkowe mlekiem? Szkoły są różne — generalnie nie zaleca się stosowania naturalnych nawozów do roślin na bazie mleka częściej niż raz na miesiąc.



Naturalny nawóz z bananów

Kawa na poprawę gospodarki mineralnej roślin

Zdjęcie Podlewanie roślin doniczkowych kawą może przynieść wiele korzyści / 123RF/PICSEL

Parzona kawa ma w sobie dużo związków azotu, które doskonale wpływają na kondycję roślin. Dzięki nim kwiaty doniczkowe będą obficiej i dłużej kwitły. Azot regule gospodarkę mineralną roślin, co pozwala im lepiej wykorzystywać inne zawarte w kawie elementy, takie jak fosfor i potas. Minerały obecne w kawie wpływają na rozwój systemu korzeniowego, wzrost rośliny oraz jej bujność. Jednak azot zakwasza glebę, toteż kawę najlepiej stosować dla roślin kwasolubnych.



Zaproś na kawę wrzosy, azalie i róże

Zdjęcie Poinsecja, czyli Gwiazda Betlejemska to jedna z roślin, które lubią pić kawę / 123RF/PICSEL

Podlewanie roślin doniczkowych kawą wpływa na rozwój i bujność upraw. Dlatego na kawę warto zaprosić wrzosy, azalie, róże, begonie, trzykrotki, krotony, fiołki afrykańskie, peperomie, gwiazdy betlejemskie, skrzydłokwiaty i inne kwasolubne rośliny.

Podlewanie roślin doniczkowych kawą

Instagram Wideo Rozwiń

Aby przygotować płynny nawóz dla roślin z kawy, należy zaparzyć 0,5 łyżeczki palonych ziaren w szklance wody. Gdy napar przestygnie, trzeba połączyć go z wodą w proporcji 1:4, czyli wymieszać zaparzoną kawę z czterema szklankami wody. Do nawożenia można wykorzystać także zaparzone w podobny sposób fusy z kawy. Podlewanie roślin doniczkowych kawą najlepiej przeprowadzać raz w tygodniu. Można robić to rzadziej, natomiast nie zaleca się takiego nawożenia częściej niż dwa razy na tydzień.



***

Zobacz także: Jak wykorzystać kawę w ogrodzie?