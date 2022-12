Częste mycie rąk, żele do dezynfekcji, zimowa aura. Te i wiele innych czynników mocno wpływają na kondycję naszej skóry dłoni. Do przesuszonych i szorstkich rąk ciężko się przyzwyczaić. Co więcej, sam krem nawilżający czasami nie wystarcza. Co stosować na bardzo suche dłonie? Oto sprawdzone, domowe sposoby.

Domowa maseczka z miodu zdziała cuda

Podstawą odpowiedniej pielęgnacji dłoni jest skutecznie nawilżający krem. W swoim składzie powinien on zawierać takie składniki, jak masło shea, mocznik czy kwas hialuronowy, pszczeli wosk, witaminy, glicerynę lub panthenol oraz oliwę bądź parafinę. Wówczas jesteśmy w stanie kompleksowo zadbać o skórę. Niekiedy jednak na sam krem jest już za późno. Wówczas warto sięgnąć po środki awaryjne.

Reklama

Jednym z nich jest domowa, ekspresowa maseczka z miodu, która doskonale nawilży i ukoi podrażnioną skórę. Miód posiadający właściwości bakteriobójcze, dodatkowo zmniejszy ryzyko powstania blizn i przyspieszy proces gojenia się ran. Wystarczy wmasować naturalny produkt w suchą skórę dłoni i pozostawić na około 10 minut. Po tym czasie dokładnie umyć ręce ciepłą wodą.

Zobacz również: Apteczny hit za grosze. Bije na głowę drogie kosmetyki!

Odżywcza moc ziemniaków

Dość zaskakującym pomysłem może być sięgnięcie po ziemniaki. W przypadku suchych dłoni świetnie sprawdzi się maseczka z ziemniaków, mleka oraz jajek, która nawilży, niwelując dodatkowo czerwone podrażnienia.

Wystarczy obrać kilka ziemniaków i ugotować je, aż będą miękkie. Następnie zmiażdżyć na papkę, dodać surowe jajko oraz trzy łyżki mleka. Składniki dokładnie wymieszać, a następnie nakładać na dłonie i owinąć folią spożywczą. Po upływie ok. 15 minut zdjąć mieszankę z dłoni i umyć ręce ciepłą wodą.

Zdjęcie Domowe sposoby na przemarznięte i przesuszone dłonie zimą / 123RF/PICSEL

Szalona maseczka z żółtka i sera białego

W podobny sposób zadziała maseczka przygotowana na bazie surowego żółtka, kilku kropli oliwy oraz trzech łyżeczek naturalnego sera białego. Składniki wystarczy dokładnie połączyć, a otrzymaną papkę nałożyć na dłonie. Po około 15 minutach dokładnie spłukać i nałożyć nawilżający krem.

Zobacz również: Krople żołądkowe na włosy. Jak działają?

Znajdź ukojenie w awokado

Z suchymi i spękanymi dłońmi w mig rozprawi się również awokado. Wystarczy połówkę tego owocu dokładnie rozgnieść z dodatkiem łyżeczki płynnego miodu. Powstałą masę nałożyć na dłonie na około 20 minut. Po tym czasie dokładnie spłukać i osuszyć. Nałożyć krem nawilżający.

Siemię lniane gotowe do pomocy

Problem suchych i spękanych dłoni szybko pożegnamy również przy pomocy siemienia lnianego. Wystarczy podgrzać cztery łyżki tego produktu w niewielkiej ilości wody. Kiedy mieszanka osiągnie konsystencję gęstego śluzu, odłożyć na bok, aby przestygła. Gdy będzie miała przyjemną dla naszych dłoni temperaturę, zanurzyć w niej ręce na około 15 minut. Dłonie jeszcze nigdy nie były tak miękkie, nawilżone i zregenerowane.

Zobacz również: Działa jak najlepsza baza pod makijaż i eliksir młodości. Kupisz ją a aptece za 4 zł

***