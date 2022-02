Tak wykorzystasz uszkodzone rajstopy! Nie wyrzucaj ich

Nylonowe rajstopy są niezwykle delikatne. Chwila nieuwagi i powstaje na nich nieestetyczny "zadzior" lub dziura. Jak się okazuje, nie musimy wówczas od razu wyrzucać ich do kosza. Podziurawione, nylonowe rajstopy mogą przydać się podczas domowych porządków. Włókna wielu profesjonalnych przyrządów do czyszczenia i polerowania wykonane są właśnie z nylonu. Ten sztuczny materiał doskonale radzi sobie z uciążliwymi smugami. Zamiast kupować drogie ściereczki z nylonu, możemy wykorzystać to, co mamy pod ręką. Jak użyć rajstop podczas porządków?

Polerowanie szyb i luster: Użyj nylonowych rajstop

To, czy po umyciu okien na ich powierzchni pozostaną nieestetyczne smugi, zależy nie tylko do preparatu, jaki stosujemy, ale także od tego, czym polerujemy powierzchnię szyb. Zacieki psują efekt i sprawiają, że do mieszkania dociera znacznie mniej światła. Już niedługo rozpoczniemy wiosenne porządki. Jak wypolerować okna, by lśniły?

Jeśli nie chcemy, aby na oknie pozostały nieestetyczne smugi, do polerowania możemy użyć ściereczki z mikrofibry. Jeśli jednak nie mamy takiej w domu, nic straconego. Rajstopy - nawet te uszkodzone - idealnie nadają się do polerowania powierzchni. Wystarczy, że po umyciu okien przetrzemy nimi wilgotną szybę. Efekt jest zaskakujący!

Nylonowe rajstopy nadają się również do czyszczenia innych gładkich powierzchni. Możemy wykorzystać je na przykład do wypolerowania wypastowanych butów. Lakierki będą lśniły i wyglądały jak nowe.

Zdjęcie Stare rajstopy przydadzą się do polerowania tafli lustra! / 123RF/PICSEL

