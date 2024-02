Czosnek w nowej odsłonie

Jeśli szukamy czegoś, co umili nam dzień w paskudną pogodę, to kremowy czosnek będzie strzałem w dziesiątkę. Nie trzeba nikogo przekonywać, że to warzywo obowiązkowo powinno znaleźć się w diecie, ale - jak wiadomo - nie każdy za nim przepada. Można jednak zrobić tak, żeby jego smak był nieco łagodniejszy, a tym samym trafić tym sposobem do sceptyków czosnku. Wystarczy go zalać oliwą albo olejem i zapiec. Ten proces, zwany konfitowaniem, ma dwie zalety: z jednej strony otrzymujemy kremowy dodatek do pieczywa albo grzanek, a z drugiej zdrowy i aromatyzowany tłuszcz do sałatek.

Konfitowany czosnek. Oto jak go zrobić

Przygotowanie kremowego czosnku nie jest skomplikowane, ale trzeba mieć w domu odpowiednie naczynie żaroodporne. Musi mieć takie rozmiar, aby po umieszczeniu w nim czosnku, można było dokładnie przykryć go oliwą bądź olejem.

Teraz jest czas na to, aby poznać składniki do przygotowania tego rarytasu:

czosnek,

oliwa bądź olej,

rozmaryn (opcjonalnie).

Sposób przygotowania:

Czosnek należy podzielić na ząbki, a później trzeba dokładnie obrać je ze skórki. Następnie umieszczamy je w naczyniu żaroodpornym, dodajemy gałązki rozmarynu i zalewamy olejem bądź oliwą tak, aby czosnek był całkowicie przykryty. Następnie całość zakrywamy i wkładamy do piekarnika rozgrzanego do 120 stopni Celsjusza i pieczemy około półtorej godziny.



Jak jeść kremowy czosnek?

Domowy czosnek po ostudzeniu jest gotowy do spożycia. Warto wyjąć go wcześniej z oleju, ale nie ma potrzeby wylewania oleju. Można zamknąć go w szczelnym słoiku i używać do sałatek albo jako dodatek do grzanek. Sam czosnek z kolei nie dość, że ma delikatny smak, to na dodatek będzie bardzo miękki, więc można go rozsmarować na kanapce jak masło. Oczywiście, konfitowany czosnek wzbogaci smak innych dań, choćby sosów do makaronu.

