Burak: Powinien być jak najczęściej w menu

Burak najczęściej jest składnikiem barszczu, ale to tylko jedna z propozycji jego podawania. Co prawda, najczęściej jest ugotowany, ponieważ wtedy ma pożądaną miękkość, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby go również upiec. Jeśli chcemy w ten sposób potraktować buraka, to najlepiej wcześniej dobrze go umyć, zawinąć w folię i piec przez godzinę w 180 stopniach. W tym przypadku też łatwo usunąć jego skórkę, a dopiero wtedy wykorzystywać go w kulinarnych przygodach. Oczywiście, buraka można również spożywać na surowo, bo właśnie wtedy otrzymamy wszystko to, co ma najcenniejszego dla naszego zdrowia.

Reklama

Sprawdź: Naturalny pogromca oponki. Jedz pół owocu dziennie i obserwuj jak waga się zmniejsza

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Na zdrowie": Buraki warto jeść w każdej postaci. Co w nich takiego jest? Interia.tv

Tajna broń buraka: Dlatego jest cenny

Dlaczego wiele osób nie przepada za burakami? Prawdopodobnie z powodu silnego zabarwienia rąk podczas gotowania. Choć zmiana koloru skóry nie jest niczym pożądanym, to jednak warto wiedzieć, że ten naturalny barwnik jest cenny dla naszego zdrowia. Betanina, bo o niej mowa, co prawda jest używana w przemyśle spożywczym jako substancja nadająca intensywnego koloru produktom, ale także naturalnie występuje w burakach. Zaliczana jest również do przeciwutleniaczy. A one, jak wiadomo, mogą chronić przed nadmiernym starzeniem się komórek organizmu, pomagają pozbyć się toksyn, co odciąża wątrobę, ale także pomagają utrzymać np. ciśnienie w ryzach i minimalizują ryzyko wystąpienia miażdżycy oraz zawału.

Polecamy: Pozostaw na parapecie na dwa dni i wysusz. Pałaszuj dla gładkiej cery

Jak komponować dania z burakiem?

Burak w daniach? Nie zawsze musi odgrywać pierwszoplanową rolę, ale świetnie komponuje się z innymi produktami. Samo warzywo jest delikatnie słodkie, ale najczęściej serwowany jest w daniach wytrawnych. Jeśli ograniczaliśmy się wyłącznie do podawania buraka w barszczu, to czas poznać inne połączenia. Warzywo świetnie współgra z wyrazistymi serami, np. kozim, gorgonzolą albo fetą, co już można wykorzystać w tworzeniu sałatki z lekkimi sałatami lub rukolą - a na przełamanie smaku, warto skorzystać z rad doświadczonych kucharzy i dodać gruszkę. Buraka warto również przyprawić octem balsamicznym, niewielką ilością octu jabłkowego lub po prostu solidną porcją soku z cytryny. Czerwone warzywo może być podawane jako dodatek do ryb, które świetnie dopełnią zdrowy obiad.

Zdjęcie Tarta z burakiem albo sałatka z warzywem to coś, co można zaserwować w ciągu całego roku / 123RF/PICSEL

Znudziły nam się tradycyjne frytki? Z kulinarnej opresji może wybawić nas burak! Lepiej jednak w takiej sytuacji smaczne kąski upiec w towarzystwie przypraw i ziół, niż smażyć w głębokim tłuszczu. Ponadto warto pamiętać o tym, że burak jest naturalnym barwnikiem: wystarczy go zblendować i powstały płynny miąższ może wzbogacić domowe kluski, makarony i poczciwe naleśniki, które zachęcą niejadków do pałaszowania.

Burak w innej wersji

Zdjęcie Różowe naleśniki? Wszystko zasługa poczciwego buraka / 123RF/PICSEL

Słodycz buraka można wykorzystać do przygotowywania przeróżnych deserów. Warzywo doskonale komponuje się również z kakao i czekoladą, więc na jego bazie - podobnie jak w przypadku marchewki - można wyczarować pyszne ciasto lub babeczki. Nie trzeba się obawiać takiego połączenia, bo burak sam w sobie raczej nie jest wyczuwalny, ale jego obecność w słodkim wypieku jest nieoceniona. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego że zapewni takiemu deserowi pożądaną wilgotność i puszystość, którą trudno uzyskać z wykorzystaniem wyłącznie mąki i jajek.

Nie przegap: Chcesz zrzucić zbędne kilogramy? Dodaj ją do diety, a efekty pojawią się natychmiastowo