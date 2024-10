Jedno rozwiązanie na bezsenność, niewygodę i bóle karku

Od wielu lat męczyła mnie bezsenność, niemożność odpowiedniego ułożenia się, przewracanie się w nocy z boku na bok, a rano wstawałam nie tylko z bólem głowy, ale także z opuchlizną, zesztywniałym karkiem i spiętymi ramionami. Próbowałam wszystkiego: zmieniłam materac, brałam suplementy na lepszy sen, wspomagałam się witaminami i ziołowymi specyfikami. Efekty były albo chwilowe, albo nie było ich w ogóle. Doszło do tego, że na myśl o położeniu się spać chciało mi się płakać. Zmęczenie ogarniało całe moje ciało, co przekładało się na gorsze funkcjonowanie w ciągu dnia, a w nocy irytacja zaczynała się od nowa.

Będąc pewnego dnia u swojej serdecznej koleżanki, poskarżyłam się na sztywność karku i ogromne problemy ze snem. Wiedziałam, że i ona narzekała na bezsenność. Jakie było moje zdziwienie, gdy usłyszałam, że jakiś czas temu już uporała się z tym problemem! Przyniosła mi... poduszkę. Czy to możliwe? Jak? Okazało się, że nie zwyczajną, ale wypełnioną naturalnymi łuskami gryki.

Dlaczego warto spać na poduszce wypełnionej gryką?

Postanowiłam dowiedzieć się więcej na ten temat. Ciężka, szeleszcząca poduszka ze wsadem składającym się z łusek gryki lub orkiszu nie tylko jest wygodna, ale ma szereg właściwości prozdrowotnych:

hamuje rozwój szkodliwych bakterii

zapewnia odpowiednie podparcie szyi i karku

ma działanie przeciwzapalne

reguluje temperaturę

ma oddychającą strukturę

ogranicza rozwój roztoczy, co jest zbawienne dla alergików

Do gryki można dodać także gałązki suszonej lawendy lub rumianku, których olejki eteryczne będą dodatkowo zapewniać spokojny sen.

Niepozorne, czarne ziarenka: łuski gryki Olga Klamecka archiwum prywatne

Czy poduszka z gryki jest wygodna?

Taka poduszka jest o wiele cięższa od standardowych. Przy każdym ruchu słychać delikatny szelest ziarenek przesypujących się w środku, co maksymalnie wycisza i uspokaja. Po raz pierwszy nie miałam problemu z ułożeniem głowy. Podparcie karku było jakby stworzone dla mnie, dzięki czemu w kilka chwil uzyskałam idealną pozycję do zaśnięcia. Byłam zaskoczona, jak inne doznania zapewnia naturalna poduszka w porównaniu do sklepowych. Lubię zasypiać w pozycji na brzuchu, przez co ciężko mi było dostosować poprzednie poduszki do siebie. A tutaj? Zero problemów! Gdy włożyłam pod nią rękę, ziarenka przesypały się na boki tak, jakby dostosowywały się do moich oczekiwań.

Mam w domu poduszki z wypełnieniem z puchu, poliestrowym oraz tak zwane poduszki ortopedyczne. Żadna z nich nie zapewniła mi takiej wygody jak gryczana. Już po kilku przespanych na niej nocach problemy z zasypianiem zniknęły, a bóle szyi ustąpiły. Odkąd ją mam, zabieram ją ze sobą nawet w podróż, bo nie wyobrażam sobie już snu na innych poduszkach.

Czy można prać poduszkę z gryki?

Naturalne materiały często mogą stanowić wyzwanie w pielęgnacji. Jak prać poduszkę z sypkim, naturalnym wypełnieniem? Okazuje się, że nie można, ale nie ma też takiej potrzeby. Łuska gryki jest antybakteryjna i nie zatrzymuje wilgoci. Nie pozwala także na rozwój roztoczy, więc wystarczy regularnie zmieniać i prać tylko poszewkę. Raz w miesiącu wkładam poduszkę do zamrażarki, zwłaszcza gdy przeszłam przeziębienie, aby upewnić się, że wszelkie drobnoustroje nie zostaną na jej powierzchni.

Poduszka wypełniona łuskami gryki może odmienić twój sen Olga Klamecka archiwum prywatne

Przeciwwskazania do spania na gryczanej poduszce

Pomimo usilnych starań, nie znalazłam ani jednego przeciwwskazania do używania naturalnej poduszki. Jest zalecana każdej grupie wiekowej i dostosuje się do spania w każdej pozycji, nawet na brzuchu. Będzie idealna dla osób wiercących się w nocy i często zmieniających pozycję, bo przy każdym ruchu ziarenka będą przesypywały się na różne strony tak, by zawsze zapewnić odpowiednie podparcie dla odcinka szyjnego kręgosłupa. Sama to sprawdziłam, a nie należę do śpiących całą noc w jednej pozycji. Łuski gryki nie powodują reakcji alergicznych, więc są także bezpieczne dla osób wrażliwych. Aby dostosować twardość poduszki do naszych upodobań, wystarczy otworzyć poduszkę (najczęściej są na zamek błyskawiczny) i odsypać kilka garści wypełnienia, by zmienić jej twardość i wysokość.

Co ile trzeba wymieniać naturalną poduszkę?

Jedynym powodem wymiany poduszki z gryką jest fakt, że podczas użytkowania, łuski się kruszą. Aby zapewniały wygodę i pełen wachlarz swoich zdrowotnych właściwości, należy co 2-3 lata wymienić poduszkę lub samo jej wypełnienie na świeże.

Koszt zakupu nowej gryczanej poduszki zaczyna się od 50 zł. Można też zrobić ją samemu - wystarczy zakupić same łuski gryki. Za kilogram zapłacimy około 15 zł. W porównaniu do standardowych poduszek, które czasem trzeba wymieniać co kilka miesięcy i które po praniu nieprzyjemnie kulkują się i zbijają, to wydaje się być rozsądniejsze i bardziej ekonomiczne. Nie mówiąc o kwestii ekologicznej. Sztuczne wypełnienie poliestrowej poduszki rozkłada się dziesiątki lat i stanowi zagrożenie dla środowiska. Natomiast naturalna, pokruszona łuska gryki jest w pełni ekologiczna i nie zagraża ekosystemowi.

