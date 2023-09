Tę odżywkę zrobisz w kilka sekund. Zadziała na roślinę jak sok z gumi-jagód

Oprac.: Łukasz Piątek Porady

Anturium to roślina, która na tle innych zdecydowanie wyróżnia się swoim oryginalnym wyglądem. Jednak zdarzają się sytuacje, kiedy mimo włożonego wysiłku w pielęgnację rośliny, przestaje wypuszczać pąki, przez co traci na swojej atrakcyjności. Nie oznacza to, że kwiat jest już spisany na straty. Wystarczy zastosować pewien trik, który podziała niczym „sok z gumi-jagód”.

Zdjęcie Anturium to roślina uwielbiana przez Polaków. Ma piękne kwiaty i małe wymagania / 123RF/PICSEL