Jak schudnąć po 50-tce?

Z biegiem czasu w organizmie zachodzą pewnie zmiany związane z procesem starzenia. Jedną z nich jest niższy poziom podstawowej przemiany materii. Dochodzi także do stopniowego zmniejszania masy mięśniowej. W związku z tym istotna jest obecność korzystnych źródeł białka w jadłospisie.

Chcąc zacząć walkę z nadprogramowymi kilogramami, warto wykonać badania krwi i sprawdzić, czy wyniki są w normie. Poza tym należy pamiętać, że istotnym elementem odchudzania jest nie tylko dieta, ale także aktywność fizyczna.

Zdaniem ekspertów, ustalając jadłospis, należy wziąć pod uwagę stan zdrowia. Wszystko przez to, że zalecenia w związku występowaniem danej jednostki chorobowej mogą się różnić i wymagają konsultacji z lekarzem oraz dietetykiem.

Zdjęcie Chcąc zacząć walkę z nadprogramowymi kilogramami, warto wykonać badania krwi i sprawdzić, czy wyniki są w normie / 123RF/PICSEL

Dieta po 50. roku życia

Chcąc schudnąć, nie warto stawiać na niskokaloryczne diety, które mogą niekorzystnie wpływać na organizm. Dieta powinna być zbilansowana, a posiłki spożywane regularnie. Zaleca się 3-4-godzinne odstępy.

W jadłospisie należy uwzględnić produkty zbożowe, a także owoce i warzywa. Poza tym warto pić mleko oraz spożywać jogurty i kefiry. Dietetycy zalecają ograniczenie zwłaszcza czerwonego i przetworzonego mięsa. Zaleca się natomiast spożywanie tłustych ryb morskich, które stanowią źródło kwasów tłuszczowych omega-3.

Ważną zasadą jest także stosowanie olei roślinnych, które powinny zastąpić tłuszcze zwierzęce. Poza tym istotne jest nawodnienie organizmu. Dziennie należy wypijać minimum 1,5 litra wody.

Czego unikać po 50-tce?

Zdjęcie Należy pamiętać, że istotnym elementem odchudzania jest nie tylko dieta, ale także aktywność fizyczna / 123RF/PICSEL

Z diety warto wyeliminować sól. Jej nadmierne spożywanie może prowadzić do rozwoju chorób układu krążenia. To samo się tyczy cukru, który negatywnie wpływa na wagę i prowadzi do otyłości. Poza tym w diecie nie powinno być miejsca na słone przekąski i fast foody. Należy również wyeliminować alkohol oraz inne używki.

W walce ze zbędnymi kilogramami zdecydowanie nie pomogą tłuste produkty i nafaszerowane konserwantami wędliny. Poza tym warto ograniczyć produkty garmażeryjne, takie jak gotowe pierogi, naleśniki, krokiety, kopytka i kotlety w grubej panierce.

Dieta bogata w m.in. w cukry i nasycone kwasy tłuszczowe podnosi poziom cholesterolu. W konsekwencji może się to skończyć zawałem serca, miażdżycą lub udarem.