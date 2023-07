Ustalono, kto nie powinien sięgać po pomidory. Dla niektórych są bardzo niebezpieczne

Dwa triki na oporną pelargonię. Kaskada kwiatów w doniczce

„Wyleciało z odpływu. Jest obrzydliwe”. Wlej do zlewu, a problem sam zniknie

Posadź w ogrodzie, poczujesz się jak w Chorwacji. Obłędny wygląd przypomni rajskie wakacje

Polskie smażalnie oferują wiele gatunków morskich ryb. Oprócz flądry, soli, dorsza czy makreli, jednym z najbardziej cenionych gatunków nad Bałtykiem jest turbot - ryba morska, która na nasze stoły trafia dość rzadko. Czym się charakteryzuje i dlaczego warto po niego sięgać?

Zobacz też: Tych ryb unikaj! Gatunki najbardziej szkodliwe dla człowieka

Turbot - dlaczego warto go jeść?

Turbot (skarp) to średnio tłusta ryba morska, występująca w wodach Morza Bałtyckiego, ale również w Morzu Północnym i Atlantyku. Wyglądem nieco przypomina flądrę - ma spłaszczone i zaokrąglone ciało. Turbot jest rybą drapieżną, która pływa w pobliżu dna zbiorników wodnych. Poza tym, że ma niepowtarzalny, delikatny smak jest też bardzo zdrowa i odżywcza:

Reklama

zawiera witaminę A, E, C, D oraz B12

jest bogactwem wartościowego białka i aminokwasów egzogennych

zawiera niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe

zawiera spore ilości selenu, żelaza, fosforu, potasu oraz magnezu

Turbota warto jeść jeszcze z jednego ważnego powodu - w odróżnieniu od innych gatunków jak śledzie, szproty i fladry, nie łowi się go na dużą skalę. Ze względu na to, że jest rybą o znaczeniu lokalnym, nie należy do tanich i na częste jego jedzenie nie każdy może sobie pozwolić. Dlatego też będąc na Pomorzu warto skosztować go w smażalni.

Zdjęcie Turbot jest rybą delikatną w smak i nie zawiera zbyt dużo ości / 123RF/PICSEL

Czy mięso turbota może być niebezpieczne dla zdrowia?

Przeciwskazania co do spożywania turbota tyczą się jedynie osób, u których występują reakcje alergiczne po jego konsumpcji. Poza tym nie poleca się jedzenia tej ryby na surowo - może bowiem stanowić zagrożenie dla zdrowia ze względu na potencjalną zawartość toksycznych związków - np. rtęci.

Jak przygotować turbota?

Jeśli chcesz przygotować turbota w domowych warunkach, warto wiedzieć, że rybę tę warto najpierw podzielić na kilka mniejszych filetów, a następnie zamarynować z dodatkiem ziół i przypraw. Świetnie smakować będzie zarówno usmażona w panierce jak i upieczona na grillu. Smak turbota warto podkręcić koperkiem, świeżą pietruszką oraz sokiem z cytryny.