Słynie zarówno z oryginalnych wzorów na liściach, jak i z tego, że nie należy do najprostszych w uprawie. Kalatea (Calathea) zachwyca wyglądem i jest piękną ozdobą wnętrza - zwłaszcza, że dzięki niej możemy w prosty sposób stworzyć własną, domową dżunglę.

Kalatea, czyli roślina "modląca się"

Jest określana mianem rośliny "modlącej się", ponieważ potrafi składać i rozkładać liście. Nocą dochodzi do ich wyprostowania, co przypomina ręce złożone do modlitwy. O poranku liście znowu się składają. To właśnie one są główną ozdobą rośliny - od spodu mają ciemnoczerwoną barwę, a od góry mogą być różowe, fioletowe, zielone czy brązowawe. Liście ozdabiają również smugi, paski czy inne wzorki.

Obecnie znanych jest 300 gatunków kalatei, która naturalnie rośnie w Ameryce Południowej, na Karaibach i w Ameryce Środkowej. W naszym klimacie jest ona uprawiana jako roślina doniczkowa. Warto dodać, że jest to roślina wieloletnia wiecznie zielona. Może osiągać do ok. 0,5 m szerokości i 0,5 m wysokości.

Kalatea jest dość wymagającą rośliną. Odpowiednio zadbana, odwdzięczy się pięknym wyglądem 123RF/PICSEL

Idealne stanowisko dla kalatei

W środowisku naturalnym kalatea rośnie w cieniu w lasach tropikalnych i nie dociera do niej bezpośrednio światło słoneczne. Dlatego też w pomieszczeniu najlepszym miejscem dla kalatei będzie stanowisko w półcieniu lub jasne, ale pod warunkiem, że będzie tu rozproszone światło. Należy też zadbać o to, by nie było tu przeciągów. Przykładowo, najlepiej sprawdzi się np. parapet po stronie wschodniej. Zimą trzeba pamiętać o tym, by zapewnić kalatei nieco więcej światła.

Roślina lubi też ciepło i wilgotne powietrze i ze względu na to, w mieszkaniu czy domu warto zapewnić jej temperaturę 18-15 st. C. W przypadku uprawy kalatei dość duża wilgotność powietrza to podstawa. Nie powinna stać w sąsiedztwie rozgrzanego kaloryfera.

Latem roślinę należy zraszać codziennie, a zimą dwa razy w tygodniu.

Kalatea pełni nie tylko funkcje ozdobne. Można powiedzieć, że to roślina do zadań specjalnych, ponieważ znajduje się w gronie roślin wykazujących zdolności oczyszczania powietrza z toksyn i innych szkodliwych substancji.

Najlepszym podłożem do uprawy kalatei jest miks ziemi kompostowej z piaskiem gruboziarnistym. Podłoże powinno być też przepuszczalne, a na dnie donicy należy umieścić warstwę drenażu, np. żwir czy kamyki.

Jak podlewać kalateę?

Doniczkę z rośliną najlepiej umieścić na podstawce pełnej wody i kamyków lub wstawić do doniczki wypełnionej torfem. Dzięki temu parująca woda będzie zwiększała wilgotność powietrza wokół rośliny.

Kalatea to roślina, która preferuje wilgotne podłoże. Pomimo tego należy nie przesadzać z podlewaniem, ponieważ nadmiar wody może doprowadzić nawet do zgnicia korzeni. Roślinę najlepiej podlewać odstaną wodą mającą temperaturę pokojową. Wiosną i latem należy to robić od do 3 razy w tygodniu, a zimą tylko raz w tygodniu.

Od marca do września kalateę należy nawozić co dwa tygodnie, a zimą zrezygnować z tego zabiegu. Najlepiej sprawdzą się nawozy płynne, wieloskładnikowe, przeznaczone do roślin ozdobnych. Należy stosować połowę zalecanej dawki.

Warto też pamiętać o regularnym wycieraniu ozdobnych liści miękką i wilgotną ściereczką.

