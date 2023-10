Ustalono, kto nie powinien pić kawy. Sprawdź, czy należysz do tej grupy

Atrakcyjna alternatywa dla chryzantem na grobach. Niskie temperatury tylko jej służą

Czy kawa jest zdrowa?

Na przestrzeni lat naukowcom udało się ustalić, że kawa to napój o wielu dobroczynnych właściwościach i zaletach. Nie tylko pobudza, wprawia w lepszy nastrój, ale także korzystnie oddziałuje na pracę mózgu, zwiększa sprawność fizyczną i zmniejsza ryzyko rozwoju chorób wątroby. Mitem jest, że picie kawy odwadnia i wypłukuje cenne minerały - o ile pije się ją w rozsądnych ilościach. Oficjalne zalecenia to nie więcej niż 400 mg kofeiny dziennie, co odpowiada 3-4 filiżankom kawy dziennie.

Niestety picie z piciem tego napoju wiążą się również pewne przeciwskazania. Kto więc nie powinien po sięgać po kawę lub ograniczyć jej spożycie? Temat ten szeroko skomentowała w rozmowie z PAP specjalistka chorób wewnętrznych ze Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach - dr Aleksandra Szymańska.

Kto nie powinien pić kawy?

Chociaż kawa uznawana jest za zdrowy napój, z uwagi na składniki w niej zawarte nie wszyscy mogą się nią delektować. Chodzi o osoby, które borykają się z pewnymi schorzeniami czy dolegliwościami, które kawa może jeszcze bardziej nasilać. Dr Aleksandra Szymańska wyjaśniła, o jakie konkretnie przypadłości chodzi. Jedną z nich są choroby sercowo-naczyniowe.

Istnieje grono osób, które raczej powinny kawy unikać i do takich osób należą pacjenci z chorobami sercowo-naczyniowymi, ponieważ kawa podnosi ciśnienie krwi i może powodować zaburzenia rytmu serca podkreśla dr Aleksandra Szymańska

Ekspertka podkreśliła, że spożywanie kawy rozszerza naczynia krwionośne - dla zdrowych osób jest to zjawisko pozytywne, jednak u innych może powodować zaostrzenie choroby wieńcowej. Ponadto zdaniem dr Szymańskiej kawę zdecydowanie warto pić bezpośrednio po posiłku. - Kawa również zwiększa wydzielanie kwasu solnego w żołądku oraz żółci, więc u osób, które mają dolegliwości ze strony układu pokarmowego, również może je nasilać, m.in. dlatego zaleca się picie kawy po posiłku - wyjaśnia.

Zdjęcie Picie kawy może zaszkodzić osobom znerwicowanym, powoduje także czasem zaostrzenie choroby wieńcowej / 123RF/PICSEL

Komu jeszcze może szkodzić picie kawy?

osobom z kamicą żółciową - kawa może powodować napady kolki żółciowej

kobietom w ciąży i karmiącym piersiom - nie muszą z niej rezygnować, ale zaleca się, aby ograniczyły jej spożycie

osobom cierpiącym na nerwice

Kawy nie zaleca się pić również na pusty żołądek (może podrażniać przewód pokarmowy) oraz w godzinach wieczornych (może powodować bezsenność i zaburzać sen).