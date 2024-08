Ten bulion jest zdrowszy od drobiowego. Pij, a serce ci podziękuje

Oprac.: Agnieszka Kasprzyk

Bulion rybny nie jest szczególnie popularny w naszej kuchni, ale warto to zmienić. To aromatyczny wywar, który nie tylko wzbogaca smak potraw, ale także dostarcza wielu cennych składników odżywczych. Jest to szeroko wykorzystywane w krajach z dużym dostępem do morza: w Skandynawii, Francji, Hiszpanii czy w Wietnamie. Przyjrzyjmy się, jakie właściwości zdrowotne posiada bulion rybny, jak go przygotować oraz jak często go jeść oraz pić.