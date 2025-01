Owoc liczi ma podłużny, lekko stożkowaty kształt i chropowatą skórkę. Ma ona kolor brązowo - różowy, a pod nią znajduje się biały miąższ oraz pestka. Owoc z wyglądu przypomina nieco skrzyżowanie naszej śliwki z truskawką. I podobnie jak one, jest bardzo zdrowe.

Ten owoc to nie tylko smak, ale i bogactwo wartości odżywczych. Starożytni Chińczycy docenili to już 2000 lat temu. Liczi jest źródłem witaminy C, która wzmacnia odporność i wspiera skórę. Zawiera jej więcej niż owoce cytrusowe. Zawiera również polifenole, działające jako silne przeciwutleniacze, oraz minerały takie jak potas, wspierający pracę serca i układu krążenia.