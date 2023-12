Ten miód jest źródłem szkodliwych dla zdrowia związków. Rozpoznasz go wykonując test z zapałką

Miód to produkt, który warto włączyć do diety z wielu względów. Poza słodkim smakiem oferuje także całą masę prozdrowotnych składników. Pomocny jest szczególnie w sezonie jesienno-zimowym, gdy borykamy się ze spadkiem odporności. Leczniczą moc ma jedynie prawdziwy, naturalny miód, a nietrudno pomylić go ze sztuczną podróbką. Jak w prosty sposób sprawdzić jego jakość?

Zdjęcie Miód sztuczny ma zawsze idealny wygląd. Nie krystalizuje się i błyskawicznie rozpuszcza / 123RF/PICSEL