Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oferuje kołom gospodyń wiejskich pakiet dofinansowań, które pozwalają im na swobodne i pewne działanie pod kątem finansowym. Program ten opiera się więc na wsparciu działalności statutowej, ale także na działalności społeczno-wychowawczej, rozwoju przedsiębiorczości kobiet, upowszechnianiu form współdziałania i rozwoju kultury ludowej, lokalnej i regionalnej.

Koła gospodyń wiejskich mogą starać się o to wsparcie od sześciu lat - tylko w 2023 roku na funkcjonowanie programu przeznaczono aż 114,3 mln złotych. Kwotę tę rozdzielono między 13,4 tys. kół. Średnia kwota dofinansowania liczyła 8530 złotych.

31 stycznia mija ważny termin. Spóźnialskich czeka finansowa kara

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, że nie wszystkie koła rozliczyły się z otrzymanej pomocy. Do tej pory zrobiło to zaledwie 9,2 tys. spośród 13,4 tys. kół. Co ważne, termin składania sprawozdań mija już 31 stycznia, a niedopełnienie wymogów formalnych będzie się wiązać z poważnymi konsekwencjami, w tym nawet z koniecznością zwrócenia otrzymanych pieniędzy.

Aby zdążyć się rozliczyć, należy złożyć odpowiednie dokumenty w biurach powiatowych Agencji.

