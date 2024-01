Nawet kilkaset złotych do domowego budżetu. Kto otrzyma ten dodatek?

Oprac.: Agata Zaremba Życie i styl

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. przedłużono kolejne regulacje, wspierające polskie rodziny, które najmocniej odczuły skutki inflacji i wzrostu cen. Do końca kwietnia można składać wnioski o dodatek osłonowy. Czym jest i kto może go dostać?

Zdjęcie Dodatek osłonowy już niedługo zasili portfele Polaków / 123RF/PICSEL