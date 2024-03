Cis pospolity to iglak uwielbiający różnego rodzaju "zabiegi upiększające", a zwłaszcza przycinanie. Roślina posiada doskonałe właściwości regeneracyjne, dlatego podczas jej przycinania nie musimy się martwić o kondycję cisu.

Odpowiednie przycinanie cisu nada mu walorów estetycznych, zapewniając również prawidłowe zagęszczanie rośliny, wzmocnienie i odmłodzenie.

Cis należy przycinać dwa razy w roku

Jak często przycinać cis?

Specjaliści zalecają, by roślinę przycinać dwa razy w roku w przypadku, gdy jest młoda. Starszy cis może być przycinany raz w roku - wiosną.

Pierwszy zabieg powinien być przeprowadzony wiosną, kiedy temperatura się ustabilizuje i nie będzie już przymrozków. Należy również wybierać dni bezdeszczowe.

Wiosenne strzyżenie cisu powinno polegać na usunięciu zamarłych, chorych, zniszczonych i nadmiernie wyrośniętych pędów.

Cis pospolity to iglak uwielbiający różnego rodzaju „zabiegi upiększające"

Drugie przycinanie powinno mieć miejsce późnym latem, ale nie dalej niż w połowie sierpnia. Dzieje się tak z uwagi na fakt, że młode pędy powinny mieć możliwość zdrewnieć przed nadejściem zimy. Przycinanie cisu ma zmniejszyć ryzyko łamania się długich pędów rośliny na skutek zalegającego na niej śniegu. Złamane pędy mogą przyczyniać się do powstawania wielu groźnych dla cisu chorób.

Cis to roślina posiadająca doskonałe właściwości regeneracyjne

Jak przycinać cis?

Przycinanie cisu nie wymaga od nas specjalistycznych umiejętności, dlatego nawet amator poradzi sobie z tym zabiegiem.

Młode pędy cisu przycinamy mniej więcej w połowie ich zeszłorocznego przyrostu - ok. 1 cm nad zdrowym pąkiem. Pędy po strzyżeniu powinny mieć ok. 10 cm, co wpłynie na odpowiednie zagęszczenie i uformowanie rośliny.

Polecane jest również ucinanie wierzchołków pędowych, co z kolei sprzyja jeszcze lepszemu zagęszczeniu i rozrostowi na boki. Jak już wspomniano - dużą uwagę przyłóżmy do znalezienia i usunięcia zniszczonych, słabych, uszkodzonych lub zainfekowanych pędów. Po ucięciu chorych pędów powinniśmy zdezynfekować ostrzę narzędzia.

Natomiast przycinanie pędów zbyt wybujałych zapewni cisowi efektywne przewietrzenie. Gałęzie na starym cisie lub takim, z którym nie obchodzono się zgodnie ze sztuką - mogą stać się brązowe, ogołocone i estetycznie wątpliwe. Wówczas ucinamy je przy samym pniu. W ich miejsce wyrosną nowe, zdrowe pędy.

Po strzeżeniu cisu fundujemy roślinie odpowiednią ilość wody i wspomagamy ją nawozem do iglaków.