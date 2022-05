Zzieleniałe ziemniaki: Niebezpieczna solanina

Solanina to organiczny związek chemiczny, toksyczny glikoalkaloid zbudowany z trisacharydu solatriozy i glikozydu solanidyny. W znacznym stężeniu występuje w pędach roślin psiankowatych. Spożycie znaczących ilości solaniny może spowodować poważne zaburzenia żołądkowo-jelitowe.

Objawy zatrucia solaniną, to głównie:

Reklama

nudności

wymioty

kolka

biegunka

w ciężkich przypadkach może wystąpić depresja ośrodkowego układu nerwowego, śpiączka, napady drgawek i obwodowa niewydolność krążenia

Symptomy pojawiają się zwykle po 4-14 godzinach od spożycia. Zanotowane są także zatrucia śmiertelne, zwykle w ciągu doby od spożycia, głównie u osób niedożywionych i nieodpowiednio leczonych.

Zobacz także: Te rośliny otrują cię w mgnieniu oka. Rosną w polskich parkach i ogrodach

Duże ilości solaniny występują nie tylko w zielonych ziemniakach, ale także w niedojrzałych pomidorach i papryce. Zazielenienie powstaje, gdy bulwa ziemniaka w fazie wzrostu zostanie odsłonięta i wyeksponowana na promienie słoneczne i jest sygnałem, że ziemniak taki zawiera solaninę o podwyższonym stężeniu.

Zdjęcie Ziemniaki zaczynają kiełkować, gdy przechowujemy je w nieodpowiedni sposób / 123RF/PICSEL

Ryzyko zatrucia solaniną wzrasta wiosną

Wtedy, kiedy źle przechowywane ziemniaki zaczynają kiełkować, gdyż w bulwie ziemniaka najwięcej solaniny gromadzi się w kiełkach i w łupinie. Gdy mamy do czynienia z zzieleniałym ziemniakiem, najpierw usuwamy ewentualne kiełki, później grubo obieramy skórkę i usuwany każdy zielony fragment miąższu. I koniecznie poddajemy takiego ziemniaka obróbce termicznej. Najbezpieczniej jednak, jeśli zrezygnujemy z jedzenia takiego ziemniaka.

Warto wiedzieć: Niebezpieczne rośliny. Prowadzą do zatrucia, a nawet śmierci

Tak przechowuj ziemniaki

Jeśli chcemy zminimalizować proces kiełkowania ziemniaków, musimy zadbać o odpowiednie warunki do ich przechowywania. Ziemniaki powinny "leżakować" w chłodnym i zaciemnionym miejscu. W tym przypadku najlepiej sprawdzi się spiżarnia lub piwnica. Najlepiej trzymać je w koszu lub papierowej torbie, a unikać plastikowych worków, które nie zapewniają odpowiedniej cyrkulacji powietrza.

Zdjęcie Ziemniaki powinny „leżakować” w chłodnym i zaciemnionym miejscu / 123RF/PICSEL

Mimo że idealna temperatura do przechowywania ziemniaków to około 10 stopni Celsjusza, nie należy ich wkładać do lodówki. To spowoduje, że zawarta w nich skrobia zmieni się w cukier, a same ziemniaki nabiorą słodkawego smaku i będą mieć nieprzyjemną teksturę.