Bigos to jedna z najbardziej rozpoznawalnych i lubianych potraw kuchni polskiej. Tradycyjnie przygotowywany z kiszonej kapusty, mięsa, grzybów i przypraw, często pojawia się na stołach w czasie świąt Bożego Narodzenia. Jednak wielu z nas zastanawia się, czy bigos jest kaloryczny i czy można go jeść, będąc na diecie . Niejednej osobie zaplanowanie świątecznego jadłospisu spędza sen z powiek już teraz. Warto więc poznać triki na "odchudzenie" bigosu, by mógł stać się zdrowszą wersją tradycyjnej potrawy.

W pierwszej kolejności wymienić trzeba kapustę kiszoną i białą . Stanowią skarbnicę błonnika i z całą pewnością nie można zaliczyć ich do tuczących produktów. Największy wkład energetyczny to mięso . Tłuste kawałki boczku czy kiełbasy wieprzowej znacząco podnoszą kaloryczność potrawy. Nie można pominąć dodatków. Suszone śliwki, grzyby czy wino dodają smaku, ale wnoszą też dodatkowe kalorie.

Intensywny smak i długi czas gotowania sprawiają, że idealnie pasuje do zimowego klimatu. Tradycyjny bigos wielu z nas jednoznacznie kojarzy się z przygotowaniami do Bożego Narodzenia. Jest daniem sycącym, więc tym bardziej warto pamiętać, jak go przygotować i jeść, by nie przeciążał układu trawiennego.