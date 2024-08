Kanapki z sałatą, żółtym serem, pomidorem i odrobiną majonezu, na wierzchu posypanym właśnie nim - szczypiorkiem - to dla wielu śniadanie lub kolacja idealne.

Nic w tym dziwnego, bo jego smak potrafi nadać charakteru całej potrawie. I tak do dziś szczypiorek doskonale komponuje się z jajkami w niemal każdej postaci. Świetnie sprawdzi się zarówno w jajecznicy, jak i w jajkach gotowanych na twardo.

Można śmiało go łączyć z ziemniakami albo z białym twarogiem, tworząc pastę do chleba. Szczypiorek często jest używany także do przygotowywania sosów, takich jak sos śmietanowy czy jogurtowy.