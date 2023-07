Folia aluminiowa, wynaleziona w 1910 roku w Szwajcarii to nieprzepuszczająca światła, powietrza i wody folia, powstała w wyniku walcowania stopionego aluminium. Folia aluminiowa ma dwie strony - błyszczącą, która izoluje i odbija ciepło oraz matową, która je pochłania.

Folia aluminiowa to jeden z najczęściej używanych produktów w kuchni, więc nie zawsze zdajemy sobie sprawę, że ma ona zdecydowanie więcej zastosowań, niż tylko te związane z przechowywaniem i przyrządzaniem żywności. Folia powinna się znaleźć np. w łazience - z powodzeniem może być bowiem stosowana w domowych zabiegach na stopy. Foliowe kulki możemy również włożyć do pralki - zmiękczają one pranie i zapobiegają elektryzowaniu się. Folia może także pomóc nam... zmniejszyć rachunki za ogrzewanie. Wystarczy skierować błyszczącą część folii w stronę kaloryfera - będzie ona odbijać ciepło, a rachunki za ogrzewanie będą niższe.

Latem folię aluminiową można czasem zauważyć na balkonie: Co tam robi i jakie jest jej zastosowanie?

Folia aluminiowa na balkonie. Jak wykorzystać jej zalety?

Latem na niektórych balkonach zauważyć można paski folii aluminiowej. Choć na pierwszy rzut oka wygląda to dość dziwnie, nie znalazły się tam one przypadkiem. Paski zawinięte są zazwyczaj wokół poręczy, czasem folia przymocowana jest też na małych patyczkach wbitych np. w doniczkę.

Jaki jest cel owijania folią aluminiową poręczy na balkonie?

Trik z folią aluminiową, umieszczoną na balkonie ma na celu... odstraszenie gołębi, z którymi nierówną walkę toczą głównie mieszkańcy dużych miast. Ptaki te przyzwyczaiły się już do obecności człowieka, nie robią na nich większego wrażenia ani sztuczne kruki czy balony odstraszające, ani ultradźwięki. Trik z folią aluminiową jest jednak bardzo skuteczny!

Zdjęcie Gołębie na balkonie to problem, który dotyka najczęściej mieszkańców dużych miast / 123RF/PICSEL

Gołębie, podobnie jak wiele innych ptaków, nie znoszą odbicia promieni słonecznych. Aby je odstraszyć, należy więc porządnie przymocować folię taśmą np. do barierki balkonu. Promienie słoneczne będą odbijać się od folii i gołębie będą się trzymać od niego z daleka.

