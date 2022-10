Truje podstępnie całą rodzinę. Może powodować raka i depresję

Spis treści: 01 Pleśń czy grzyb? Jak to odróżnić?

02 Dlaczego grzyb na ścianie jest niebezpieczny?

03 Co powoduje grzyb na ścianie?

04 Grzyb na ścianie: Jak się go pozbyć?

05 Jak usunąć grzyb na ścianie domowymi sposobami?

Pleśń czy grzyb? Jak to odróżnić?

Zarówno pleśń jak grzyb w domu są dla człowieka groźne, łatwo je jednak z sobą pomylić. Czym się różnią?

pleśń budowlana - tak określa się zazwyczaj grzyba pleśniowego, który tworzy plamiste ogniska o szarej, czarnej lub zielonej barwie. Powstają one na głównie na ścianach i suficie, ale także ramach okiennych oraz na drewnianych konstrukcjach. Pleśń nie atakuje jednak konstrukcji, a jedynie porasta jej wierzchnią warstwę. Pleśń tworzy się na mocno zawilgoconych powierzchniach, a jej rozwojowi sprzyja ograniczona wentylacja pomieszczenia i zacienienie. W nowych budynkach problemem jest często niewystarczające wyschnięcie po skończonych pracach budowlanych. W starszych budynkach problemem jest wadliwa izolacja termiczna ścian zewnętrznych. Pleśń zdecydowanie łatwiej usunąć, niż grzyba

Dlaczego grzyb na ścianie jest niebezpieczny?

Zdjęcie Grzyb na ścianie to wyjątkowo groźne zjawisko, mające fatalny wpływ na zdrowie i samopoczucie / 123RF/PICSEL

Grzyb na ścianie to wyjątkowo groźne zjawisko, mające fatalny wpływ na zdrowie i samopoczucie. Grzyby wytwarzają chemikalia, tzw. mikotoksyny, które, choć niewidoczne dla ludzkiego oka, wykazują silne właściwości trujące. Należą do nich:

aflatoksyny , które uszkadzają wątrobę i mają działanie rakotwórcze

, które uszkadzają wątrobę i mają działanie rakotwórcze ochratoksyny, które działają rakotwórczo i nefrotoksycznie

które działają rakotwórczo i nefrotoksycznie sterigmatocystyna odpowiedzialna za raka wątroby

odpowiedzialna za raka wątroby trichotheceny, powodujące krwotoki oraz wymioty i zaburzające pracę układu immunologicznego.

Co powoduje grzyb na ścianie?

Grzyb na ścianie w początkowej fazie działa wręcz niezauważalnie - osoby przebywające w pomieszczeniach, w których jest on obecny, czują chroniczne zmęczenie, walczą z bólem żołądka, głowy, nawracającym zapaleniem zatok czy katarem, mogą mieć także problem z utrzymaniem równowagi. W kolejnej fazie grzyb atakuje również oczy i skórę, powodując np. wysypkę.

U osób przebywających w pomieszczeniach, w których jest grzyb, znacznie wzrasta także ryzyko rozwoju alergii, a nawet astmy. W skrajnych przypadkach może on doprowadzić do niewydolności nerek, martwicy wątroby, a nawet raka. Inne, negatywne skutki przebywania w pomieszczeniach z grzybem to:

bóle mięśni i stawów

ciągłe rozdrażnienie

zmniejszona koncentracja i znużenie

kłopoty z pamięcią

depresja

zaburzenia w wydzielaniu hormonów trzustki, jajników i prostaty

problemy z płodnością.

Warto pamiętać, że grzyby są także szczególnie groźne dla kobiet w ciąży!

Grzyb na ścianie: Jak się go pozbyć?

Życie i styl Brud i grzyb w łazience? Oto domowy sposób na czyste fugi! Walkę z grzybem należy rozpocząć natychmiast, po jego odkryciu w domu - czas ma tu bowiem kluczowe znaczenie. Jednym z najprostszych i najpopularniejszych sposobów na usunięcie grzyba jest oczywiście skorzystanie z usług profesjonalistów. Przedstawiciele firm, którzy zajmują się tym problemem w pierwszej kolejności rozpoznają rodzaj wykwitu i użyją właściwie dobranych, specjalistycznych środków.

Zatrudnienie profesjonalnej ekipy ma jeszcze jedną zaletę - specjaliści potrafią szybko rozpoznać i zlokalizować źródło kłopotów jak np. zła izolacja, nagminnie zalewana ściana czy nieszczelne okna - to bowiem podstawa w walce z grzybem.

Zdjęcie Walkę z grzybem możemy oddać w ręce specjalistów lub spróbować usunąć go samodzielnie / 123RF/PICSEL

Osoby, których nie stać na zatrudnienie profesjonalnej ekipy lub chcą samodzielnie zwalczyć grzyba w domu także nie są skazane na porażkę. Na rynku nie brakuje przecież specjalistycznych, chemicznych środków do walki z grzybem. Będą one jednak skuteczne tylko wtedy, gdy nam również uda się zlokalizować, a później zlikwidować źródło problemu. Zamalowywanie i zakrywanie grzyba na dłuższą metę nic nie da - już po kilku dniach, w najlepszym wypadku tygodniach, znów wyjdzie on na powierzchnię.

Środki grzybobójcze można stosować na dwa sposoby – powierzchniowo lub tzw. metodą wgłębną. Powierzchniowo na grzyba zadziałać można metodą termiczną, która polega na opalaniu wykwitów lampą lutowniczą, a następnie nałożeniu środka grzybobójczego, oczyszczeniu powierzchni i zabezpieczeniu jej przed ponownym zainfekowaniem.

Drugi sposób związany jest z użyciem środków grzybobójczych. Ścianę oczyszcza się dokładnie aż do momentu uzyskania zdrowej powierzchni, odkurza ją i aplikuje środek chemiczny. Następnym etapem jest tynkowanie ściany i pokrycie jej środkiem zabezpieczającym przed ponownym pojawieniem się grzyba.

Metoda wgłębna polega natomiast na wywierceniu w ścianie otworów, w których umieszcza się lejki i napełnia je preparatem grzybobójczym. Dziur należy następnie załatać i odpowiednio wykończyć ścianę.

WAŻNE: Używając specjalistycznych środków chemicznych należy dokładnie stosować się do dołączonej instrukcji i nosić odzież ochronną!

Jak usunąć grzyb na ścianie domowymi sposobami?

Grzyba ze ściany można spróbować usunąć także domowymi sposobami. W tym celu po mechanicznym oczyszczeniu powierzchni należy zaimpregnować ją roztworem wody z octem w proporcji 4:1. Można użyć także wody z ekstraktem z nasion grejpfruta (½ l wody i 10 kropli ekstraktu) lub wody z mydłem i olejkiem herbacianym.

Z grzybem na ścianie poradzi sobie także sól kuchenna. W tym celu należy wymieszać ją z wodą i tak powstałą papkę nałożyć na miejsca, które zajął. W pomieszczeniach, w których panuje spora wilgoć warto rozstawiać także naczynia z solą, która wchłonie jej nadmiar.

Podobnie zadziała soda oczyszczona, która połączona z wodą i nałożona na plamy usunie nieprzyjemny zapach grzyba.

Wszystko zależy jednak od rodzaju grzyba i powierzchni, którą zdążył już zająć - czasem naturalne sposoby są po prostu nieskuteczne.

