Sekret długowieczności Japończyków? Odpowiednie odżywianie, ruch, sen i relaks. Ważnym elementem zdrowego stylu życia są również medytacja i regularna aktywność fizyczna. Jednym z najpopularniejszych rytuałów pozwalających zachować ciało w dobrej kondycji jest rajio taiso, czyli tzw. gimnastyka radiowa. W czym tkwi jej fenomen?

Rajio taiso: ćwiczenia, które trwają 3 minuty

Rajio taiso to program składający się z trzynastu ćwiczeń. Nie są one skomplikowane, a mają zbawienny wpływ na ciało. Wzmacniają mięśnie, uelastyczniają stawy i dodają energii. Trwają trzy minuty i można je wykonywać niemal wszędzie - i to bez żadnego sprzętu. Ważnym czynnikiem jest towarzysząca w tle muzyka klasyczna. Jak wiadomo, działa kojąco nie tylko na zdrowie psychiczne, ale również poprawia koncentrację i samopoczucie.

"Obecnie rajio taiso jest praktykowane codziennie w Japonii przez miliony ludzi w każdym wieku - od uczniów, przez pracowników biurowych, po osoby starsze po seniorów. Praktykujący wymieniają wiele korzyści płynących z ćwiczeń. To zwiększenie elastyczności, wytrzymałości, równowagi i poziomu energii" - podaje Harvard Medical School.

Termin "gimnastyka radiowa" nie wziął się bez powodu - pierwotnie program miał poprawiać zdrowie i kondycję żołnierzy. Jest nadawany od ponad 90 lat na antenie radia NHK codziennie o 6.30 rano. Chociaż w radiu program jest nadawany o konkretnych porach, wielu ludzi w Japonii dostosowuje porę ćwiczeń do swojego planu dnia. To wszystko dzięki temu, że jest dostępny w sieci (można go znaleźć m.in. w serwisie YouTube). Dzięki temu Japończycy wykonują wspomniane ćwiczenia nie tylko w domu, ale również w parku, szkole czy pracy. Niektórzy nawet kilka razy dziennie.

Proste ćwiczenia, wiele korzyści

W sieci dostępnych jest wiele wariantów, dlatego każdy może znaleźć coś dla siebie. Badania wskazują, że rajio taiso przynoszą pozytywne efekty dzięki regularnemu ich wykonywaniu. Do tego trzeba dodać korzystne działanie na sen, jak i pomoc w zapobieganiu chorobom metabolicznym czy sercowo-naczyniowym.

Rajio taiso dzieli się na trzy praktyki: Dai-ichi, Dai-ni, Dai-san.

"Dai-ichi" wśród Japończyków (zwłaszcza seniorów) cieszy się największą popularnością. Proste ćwiczenia są ułożone w taki sposób, by mógł wykonywać je każdy. Program składa się z trzynastu ruchów. Pierwszy z nich to uniesienie ramion nad głowę. Kolejne to krzyżowanie ramion na klatce piersiowej i rozciąganie po obu stronach. W trakcie ich wykonywania należy lekko unosić kolana. Pod koniec ćwiczący delikatnie podskakują w rytm muzyki. Całość wieńczy seria łagodnych ćwiczeń, mających na celu stopniowe zmniejszenie intensywności treningu.

Dwie pozostałe to "dai-ni" i "dai-san" koncentrują się na zwiększeniu aktywności fizycznej i są skierowane przede wszystkim do młodszych osób.

