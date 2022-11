Tutaj Polacy wciąż zbierają pełne kosze grzybów. Wskazano konkretne miejsca

Na początku listopada pisaliśmy, gdzie w listopadzie szukać grzybów, jakich gatunków jest w tym miesiącu najwięcej oraz podawaliśmy konkretne regiony w Polsce, które będą doskonałym miejscem na grzybobranie. Co prawda podgrzybków, gąsek, kurek, kań i opieniek jest już dużo mniej niż dwa tygodnie temu, jednak jak donoszą grzybiarze, również w połowie listopada warto wybrać się do lasu.

Gdzie jeszcze na grzyby?

Na portalu grzyby.pl dostępna jest mapka występowania grzybów w Polsce. Widzimy na niej, że darów lasu, którymi uwielbiamy się zajadać jest już bardzo niewiele. Mimo wszystko grzyby możemy jeszcze znaleźć w Polsce środkowej, północno-wschodniej i północno-zachodniej. Konkretnie chodzi o województwa: łódzkie, podlaskie, wielkopolskie, mazowieckie i lubuskie.

Mimo iż chłodne noce i niskie temperatury w ciągu dnia dają się we znaki, bardziej odporne gatunki grzybów jeszcze sobie radzą. A dowodem na to są aktualne komentarze oraz zdjęcia zamieszczane na stronie przez internautów, którym udało się znaleźć sporo zdrowych okazów.

Zdjęcie O tej porze roku można jeszcze spotkać podgrzybki, kurki, kanie czy maślaki / 123RF/PICSEL

Jakie grzyby można spotkać w połowie listopada?

Oto co między innymi udało się znaleźć grzybiarzom 13 listopada br.

44 podgrzybki, 10 gąsek niekształtnych, 5 maślaków, 5 opieniek, 1 kania. Oprócz 5 podgrzybków, wszystkie grzyby młode. napisał grzybiarz z powiatu wyszkowskiego w woj. mazowieckim

Co ciekawe o tej porze roku zbierane są przeróżne gatunki - również kurki czy prawdziwki.

Kurki i prawdziwki! Duża ilość. podaje internauta z kujawsko-pomorskiego

W koszykach Polaków nie zabrakło także wczoraj borowików.

Udało znaleźć jednego borowika sosnowego oraz kilkanaście borowików szlachetnych. napisała osoba z powiatu świebodzińskiego w woj. lubuskim

Grzybiarze zachęcają, aby mimo kończącego się sezonu, wyruszyć do lasu w poszukiwaniu ostatnich grzybów. Jeśli nie uda się nic znaleźć, będzie to przynajmniej okazja do spaceru w miłym otoczeniu natury.