Twój kot woli ciepłe jedzenie? Wyjaśnienie może być zaskakujące

Oprac.: Łukasz Piątek Porady

Wiadomo o nich, że chodzą swoimi drogami i że to my jesteśmy dla nich, a nie one dla nas. Koty, to jedne z najpopularniejszych zwierząt domowych, o których zdrowie powinniśmy należycie dbać, zapewniając czworonogom m.in. dobrze zbilansowaną dietę. Jak zatem prawidłowo karmić kota i czy przygotowywane dla niego posiłki powinny być ciepłe, czy zimne? A może nie ma to żadnego znaczenia?

Zdjęcie Dlaczego kotu powinniśmy serwować ciepły posiłek? / 123RF/PICSEL