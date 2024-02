Spis treści: 01 Fryzjerski sposób na kłaki w pralce

02 Pogromca kłaczków w płynie

03 Gumowe rękawiczki na pozostałości sierści

Fryzjerski sposób na kłaki w pralce

W wielu domach czworonożni pupile stanowią pełnoprawnych członków rodziny. Każdego dnia dostarczają nie tylko masy wrażeń i sporej porcji miłości, ale także pozostawiają ubrania pokryte kłaczkami sierści. Problem ten dotyka w szczególności wszystkie rasy długowłose. Ich ślady będą trudne do ukrycia. Na tym etapie zdecydowanie odradzamy załamywanie rąk. Lepiej sięgnąć po tani gadżet fryzjerski.

Porady Potnij na kawałki i włóż do doniczki. Rośliny wprost uwielbiają ten banalny trik

Jak pozbyć się sierści z ubrań bez rolki? W ruch zdążyły już pójść profesjonalne odkłaczarki, szczotki i dwustronne taśmy. Jeśli nie pomogło nawet strącanie włosów i zbieranie ich dłońmi, z pomocą przychodzą wałki do włosów. Warto podkreślić, że nie chodzi tu o papiloty, ani termoloki. Problem rozwiążą jedynie wałki na rzepy. Wystarczy wrzucić je do prania, nastawić ulubiony program, a po jego zakończeniu będziemy cieszyć się czystymi i pozbawionymi sierści ubraniami.

Reklama

Sprawdź: Skuteczny sposób na pozbycie się kociej sierści. Wystarczy jeden składnik dodany do prania

Pogromca kłaczków w płynie

Jeśli na co dzień nie używamy wałków do włosów i nie czujemy potrzeby, by w nie inwestować, nic straconego. Możemy pozbyć się resztek sierści domowego pupila równie skutecznym sposobem. Po przydatny składnik warto najpierw udać się do kuchni, a jeśli nie znajdziemy go tam, będzie czekał na sklepowych półkach. Mowa o zwykłym occie spirytusowym dodanym do prania. Doświadczone panie domu oraz osoby, które zawodowo zajmują się sprzątaniem, podkreślają skuteczność tego patentu.

Zdjęcie Kłaczki z ubrań usuniemy za pomocą octu / 123RF/PICSEL

Jak usunąć sierść z ubrań w praniu? Wystarczy już niewielka ilość produktu, by uporczywe i latające wszędzie kłaczki zostały już tylko wspomnieniem. Zaczynamy od przygotowania ½ szklanki octu, którą wlewamy do komory na płyn do płukania. Jeśli chcemy zagłuszyć ostry zapach, dodajmy jeszcze kilka kropel olejku eterycznego. Na koniec włączamy tradycyjny cykl prania, a po wszystkim wyciągniemy idealnie gładkie i pozbawione sierści elementy garderoby.

Sprawdź: Jak usunąć sierść z ubrań? Wystarczy dodać do prania ten jeden składnik. Znajdziesz go w kuchni

Gumowe rękawiczki na pozostałości sierści

Zdarza się, że mimo zastosowania kilku różnych patentów, nadal znajdujemy zabłąkane kłaczki na ubraniach. Czym najlepiej usunąć sierść? Zamiast się denerwować i grozić wymianą pralki na nową, warto zainwestować w najzwyklejsze gumowe rękawiczki. To świetne akcesorium do codziennych porządków, które nie tylko chroni delikatną skórę dłoni, ale także raz, dwa rozprawia się z włoskami i sierścią.

Jak użyć rękawiczek do usunięcia kłaków? Wystarczy założyć je na dłonie, a następnie delikatnie zwilżyć pod płynącą z kranu wodą. Kolejny krok polega na powolnym i równomiernym przeciąganiu nimi po odzieży, na której wyraźnie widać ślady obecności zwierzaka domowego. Co ciekawe, podobny efekt możemy uzyskać za pomocą mokrych rąk. Wilgoć na dłoniach sprawi, że kłaczki bez trudu odejdą od powierzchni tkanin.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Jak zrobić domowy płyn do kurzu? Interia DIY

Sprawdź również:

Genialny domowy płyn do czyszczenia szyb i ram okiennych. Wyglądają jak z fabryki

Niebywale miękkie ręczniki, aksamitnie delikatna pościel. Wypróbuj apteczny trik do prania