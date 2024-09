Istnieją różne sposoby przygotowania zupy pomidorowej, ale najłatwiejszym jest skorzystanie z przecieru pomidorowego. Oczywiście, nie jest to najgorszy pomysł, ale warto zawsze dać więcej warzywnej wstawki. Do bulionu świetnie nadaje się również pomidorowa passata albo warzywa z puszki. Warto tylko napomnieć, że pomidorowe przetwory mają mnóstwo likopenu, który jest zaliczany do naturalnych antyoksydantów, dlatego pomidorówka z taką wkładką będzie z całą pewnością zdrowa. Z drugiej strony, jeśli mamy bardzo dużo świeżych pomidorów, to żal z nich nie skorzystać. Wcześniej trzeba pozbyć się z nich skórki, czyli naciąć ostrym nożem u nasady (w kształcie krzyża) oraz zalać wrzątkiem na kilka chwil, by obieranie poszło jak z płatka.