Kompot z suszonych owoców, a tradycje wigilijne

W każdym domu świąteczne menu wygląda inaczej. Niektórzy przyrządzają tradycyjne dania na podstawie przepisów przekazywanych w rodzinach z pokolenia na pokolenie. Inni stawiają na bardziej nowatorskie eksperymenty, tworząc swoje własne zwyczaje. Czy znajdzie się tam miejsce na wigilijny kompot? Nasi przodkowie nie mieliby wątpliwości.

Według dawnych przesądów związanych z wigilijnym dniem obowiązkowe było zjedzenie przynajmniej jednego jabłka. Mało to sprowadzić na smakosza pokój i miłość. Nic więc dziwnego, że w przepisie na kompot nie brakuje tych smacznych owoców. Co jeszcze można powiedzieć na jego temat? Wierzono, że obecne w jego składzie gruszki przyciągają bogactwo i długowieczność, z kolei śliwki chronią przed złą energią.

Pij dla zdrowia jelit

Magiczne właściwości kompotu wigilijnego to ciekawostka, którą warto przedyskutować z bliskimi przy świątecznym stole. Współcześnie wiadomo jednak, że napój bazujący na suszonych owocach to znakomite źródło błonnika pokarmowego — niezbędnego dla prawidłowego funkcjonowania jelit.

Zapewnia uczucie sytości, więc przyjęcie go w formie kompotu pozwoli zachować zdrowy rozsądek podczas bożonarodzeniowej uczty. Rozważasz kolejną dokładkę pierogów? Co za dużo, to nie zdrowo! Umiar to najlepsza odpowiedź na pytanie, jak nie przytyć w święta. Jeśli jednak już dojdzie do przejedzenia, kompot z suszonych owoców ułatwi wyeliminowanie nieprzyjemnych dolegliwości — bólu brzucha, zaparć i wzdęć. Przyspieszy trawienie i pomoże w tworzeniu korzystnej mikroflory w jelitach.

Za degustację kompotu z suszu podziękują ci przeciążone jelita

Kompot z suszu to skarbnica witamin

To nie tylko bożonarodzeniowy smakołyk. Kompot z suszu jest prawdziwą kopalnią cennych substancji, w tym witamin: A, C, E, K oraz z grupy B. Do tego dochodzą dobroczynne pierwiastki — potas żelazo i magnez.

Tak znakomita mieszanka sprawia, że kompot kapitalnie wspiera odporność i serce. Jego spożywanie poprawi wygląd skóry, która będzie bardziej jędrna i promienna. Z takim wsparciem łatwiej będzie wyeliminować drobne zmarszczki. Korzystnie działa na układ hormonalny, szczególnie w przypadku niedoczynności tarczycy. Uszczelnia naczynia krwionośne, ma pozytywny wpływ na cały układ nerwowy.

Tradycyjne przysmak nie tylko od święta

O ile ulgę dla żołądka i jelit odczujemy dość szybko, o tyle trudno spodziewać się, że porcja kompotu z suszu wypita jeden raz w roku pozwoli skorzystać z reszty pomocnych właściwości. Niech zbliżające się Boże Narodzenie będzie okazją do odkurzenia ulubionego przepisu na napój i wprowadzenie go do diety nie tylko podczas świątecznych obchodów.

