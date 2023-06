Porady "Takiego lipca jeszcze nie było". Synoptycy o tym, co nas czeka Fala upałów już do nas przyszła i wszystko wskazuje na to, że zostanie z nami na dłużej. We wtorek (20 czerwca), w całym kraju będzie gorąco i słonecznie - w południe temperatury sięgną 30 st. C w Poznaniu, 29 st. C w Katowicach, Opolu i Warszawie i 28 st. C w Szczecinie czy Łodzi. Najchłodniej będzie na południu i na północy - w Zakopanem słupki rtęci sięgną 25 st. C, podobnie jak w Gdańsku czy Koszalinie. Te skrajnie wysokie temperatury mogą przynieść po południu nagłe i ulewne burze - pierwsze pojawią się w górach już w okolicy godziny 15. Późnym popołudniem zagrzmi na zachodzie.

Upały, burze, wyładowania i grad. Najbliższe dni będą wyjątkowo ciężkie

W kolejnych dniach - w środę i czwartek zagrzmi już w całym kraju, temperatura również będzie wysoka. W najcieplejszym momencie dnia sięgnie bowiem 29 st. C we Wrocławiu i Opolu i 28 st. C w centrum kraju oraz w Katowicach i Krakowie. Najchłodniej będzie w Szczecinie - tam nie przekroczy ona 22 stopni Celsjusza.

Pod koniec tygodnia intensywność burz mocno się zwiększy. Meteorolodzy ostrzegają, że ciągu jednej godziny może spaść nawet do 30 litrów deszczu na metr kwadratowy. Możliwe są lokalne podtopienia dróg i zabudowań.

Zdjęcie Najbliższe dni będą dla nas wyjątkowo męczące / 123RF/PICSEL

Synoptycy przestrzegają także przed gradem - może on mieć średnicę do 3 cm i uszkadzać dachy zabudowań czy karoserie samochodowe. Wiatr będzie wyjątkowo silny, a wręcz porywisty, dochodzący do 80 km/h.

Ulgę od upałów odczujemy jednak już w najbliższą sobotę. Wtedy czeka nas większe ochłodzenie, nawet o 15 stopni! W sobotę najcieplej będzie w Szczecinie - tam temperatura sięgnie 23 stopni Celsjusza. Najchłodniej będzie we Wrocławiu, w Opolu i w Zakopanem (15 st. C), w Katowicach (16 st. C) i w Poznaniu - tam temperatura nie przekroczy 17 stopni Celsjusza.

