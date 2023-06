Spis treści: 01 Jak gorąca herbata działa na organizm podczas upałów?

02 Co pić w czasie upałów? Odpowiedź jest prosta

03 Jaka powinna być herbata na upały?

04 Co jeszcze pić w czasie upałów?

Jak gorąca herbata działa na organizm podczas upałów?

Aby zrozumieć, dlaczego gorące napoje mogą przynieść ochłodę w lecie należy wyjaśnić, jak działają one na organizm człowieka. Temperatura otoczenia przekraczająca 25°C sprawia, że usilnie próbuje on utrzymać właściwą temperaturę ciała - następuje wówczas pocenie przez co możliwa jest jej regulacja. Aby mogło się to odbyć bez szkody dla zdrowia potrzebne jest regularne przyjmowania płynów.

Najczęściej dla ochłody sięga latem sięgamy po zimne napoje prosto z lodówki, pijemy mrożone kawy, a do wody dodajemy kostki lodu. Takie rozwiązania przynoszą ulgę tylko na chwilę - duże ilości zimnych płynów czy np. lodów sprawiają, że spowolniony zostaje obieg krwi, a naczynia krwionośne się zwężają, utrudniającym tym samym oddawanie ciepła przez skórę. W konsekwencji procesy trawienne po chwili zaczynają ogrzewać organizm, a uczucie gorąca wraca do nas jak bumerang. Co więc pić, gdy żar leje się z nieba?

Co pić w czasie upałów? Odpowiedź jest prosta

Mieszkańcy Tunezji, Maroka, Egiptu i Iranu są zdania, że podczas wysokich temperatur najlepiej napić się ciepłej herbaty z dodatkiem mięty i cytryny. Taki napój sprawi, iż naczynia krwionośne ulegną rozszerzeniu, a to sprzyja poceniu się i jednocześnie przynosi uczucie ochłody. Należy jednak pamiętać o jednej istotnej rzeczy - gorąca herbata nie zadziała w ten sposób w klimacie wilgotnym, a jedynie w suchym.

Zdjęcie Gorącą herbatę podczas wysokich temperatur poleca się pić w suchym klimacie / 123RF/PICSEL

Jaka powinna być herbata na upały?

Herbata, która ma na celu ochłodzenie organizmu podczas upałów nie powinna być mocna, nie poleca się wówczas pić również mocnej kawy. Tego typu napoje mogą bowiem wypłukiwać niezbędne minerały i elektrolity.

Co jeszcze pić w czasie upałów?

W Polsce jako ochłodę przed gorącym powietrzem poleca się zwykłą wodę mineralna w temperaturze pokojowej. Zdaniem ekspertów najlepiej nawadnia ona organizm i dodaje energii. Jeśli wrzucimy do niej np. plasterki cytryny, limonki, truskawki czy ogórka, a także listki mięty w upalne dni będzie smakować jeszcze lepiej. Oczywiście warto też pic ciepłą herbatę - będzie to zdecydowanie lepszy wybór aniżeli mocno schłodzone napoje, czy co gorsza słodkie soki bądź energetyki.

