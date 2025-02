Największy kłopot przy segregacji sprawiają nam dezodoranty aerozolowe . Nie należy wyrzucać ich ani do zmieszanych odpadów, ani do żółtych pojemników na metale i tworzywa sztuczne. Z uwagi na zawartość pod ciśnieniem, te opakowania powinniśmy traktować jako odpady niebezpieczne. Dlaczego?

Jeśli wyrzucimy aerozol razem z innymi odpadami komunalnymi, a on następnie trafi do zgniatarki śmieci, bez odpowiedniego rozhermetyzowania może on eksplodować, stwarzając niebezpieczeństwo dla człowieka. To samo stanie się, jeśli dezodorant w sprayu poddamy wysokiej temperaturze.