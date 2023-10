Masz okulary? Pożegnaj te przyzwyczajenia

Wydaje się, że noszenie okularów, to żadna filozofia, a okazuje się, że na pewno mamy nawyki, które mogą je niszczyć. Uwagę powinniśmy już przykładać od samego ich ściągania: najlepiej oburącz, aby nie odkształcić zauszników. To właśnie one się bardzo wyginają, a w konsekwencji mogą się albo złamać, albo wypaść z małych zawiasów. Wtedy narażamy się na dodatkowe koszty: naprawy lub całkowitej wymiany oprawek.

Skoro już wiemy, jak ściągać okulary, czas dowiedzieć się, jak je czyścić. Do tego celu warto mieć zawsze czystą, miękką ściereczkę - najlepiej z mikrofibry. Czyszczenie na sucho powinno nam wejść w krew, ponieważ to właśnie ono nie spowoduje, że narazimy okulary na zniszczenie, choćby porysowanie szkieł.

Brudne okulary? W mig będą czyste

Oprawki i soczewki są bardzo brudne? Czas sięgnąć po lepsze metody. Nie trzeba używać specjalnych środków chemicznych, wystarczy oprawki i soczewki zwilżyć ciepłą wodą, aby zmyć zalegający kurz. Z opornymi zabrudzeniami na okularach świetnie poradzi sobie nie tylko ciepła woda, ale także odrobina płynu do mycia naczyń lub delikatnego mydła w płynie (najlepiej szarego). Wystarczy kilka kropel specyfiku i przetarcie szkieł palcami okrągłymi ruchami, a następnie spłukanie całości i wysuszenie miękką szmatką.

Czego nie używać do czyszczenia okularów?

Wiadomo już, czym czyścić okulary, żeby były czyste - czas poznać akcesoria, które się do tego w ogóle nie nadają. Oczywiste jest to, że nie wolno sięgać po rzeczy, które mają chropowatą powierzchnię. Dlatego użycie gąbki nie jest najlepszym pomysłem. Ponadto nie warto sięgać po chusteczki higieniczne oraz ręcznik papierowy: one również mogą naruszyć delikatną powłokę szkieł i ją porysować.

Co w przypadku nasączanych chusteczek, które można kupić w sklepach? Co prawda, świetnie nadają się do czyszczenia okularów, ale lepiej je wykorzystać do delikatnego przecierania samych oprawek. Zawarty w nich alkohol może zniszczyć powłokę znajdującą się na soczewkach.

