Spis treści: 01 Dlaczego szkła w okularach parują?

02 Jak bezpiecznie wyczyścić zaparowane okulary?

03 Domowe patenty przeciwko parowaniu szkieł

Dlaczego szkła w okularach parują?

Początek sezonu jesienno-zimowego to powolny powrót prawdziwej zmory wszystkich okularników. Przyczyn parowania szkieł w okularach jest wiele, jednak głównym winowajcą jest wysoki poziom wilgotności powietrza. To właśnie różnica temperatur, a także ciepłe powietrze nagromadzone w pomieszczeniach zawiera najwięcej cząsteczek pary wodnej, które najchętniej osadzają się na chłodniejszych powierzchniach, m.in. szkłach okularów.

Nasilenie problemu parowania soczewek zauważymy także, jeśli dojdzie do osłabienia warstwy hydrofobowej na powierzchni noszonych szkieł. W takiej sytuacji okulary będą parowały o wiele szybciej i częściej, a ich doczyszczenie stanie się bardzo problematycznym zadaniem. Nie należy jednak pomijać tej czynności. W jaki sposób odświeżyć okulary bez przypadkowego uszkodzenia soczewek?

Jak bezpiecznie wyczyścić zaparowane okulary?

Parowanie okularów dotyka nas na ogół przy wykonywaniu codziennych czynności. Wystarczy chwila relaksu z kubkiem parującej kawy lub herbaty, mieszanie gorącej zupy, wyjście na spacer lub przemieszczanie się między pomieszczeniami w chłodne dni. Doprowadzenie zaparowanych okularów do stanu używalności to nie lada wyzwanie.

Aby prawidłowo pozbyć się pary, należy zdjąć okulary oburącz, uważając na delikatne oprawki, spryskać szkła preparatem do czyszczenia, a następnie delikatnie je wypolerować za pomocą dedykowanej ściereczki z mikrofibry. Wyłącznie odpowiedzialna pielęgnacja zadba o utrzymanie ochronnej warstwy hydrofobowej w doskonałej kondycji, co wpłynie na zminimalizowanie parowania okularów.

Domowe patenty przeciwko parowaniu szkieł

Woda i mydło

Salony optyczne oferują szereg produktów oraz usług, które mają zapewnić okularom nienaganny wygląd. Zanim jednak udamy się po specjalistyczny i dość drogi produkt, zacznijmy od przetestowania domowych sposobów. Jednym z nich jest dokładne umycie okularów w ciepłej wodzie z mydłem lub dodatkiem płynu do mycia naczyń. Po namoczeniu wystarczy pozostawić je do naturalnego wyschnięcia lub delikatnie przetrzeć miękką ściereczką. Detergent zmniejsza napięcie powierzchniowe szkieł, zapobiegając przywieraniu skroplonych cząsteczek wody do szkieł.

Gliceryna

Ratunkiem dla pokrywających się warstwą pary szkieł jest gliceryna kosmetyczna. To produkt, który bez problemu dostaniemy w aptekach lub drogeriach. Wystarczy, że naniesiemy kilka kropel specyfiku na ściereczkę z mikrofibry, a następnie wetrzemy w wewnętrzną oraz zewnętrzną stronę okularów. Teraz wystarczy dokładnie wypolerować szkła czystym kawałkiem materiału. Tak zabezpieczone okulary nie będą parowały do momentu utrzymywania się na nich gliceryny.

