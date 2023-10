Folia aluminiowa u sąsiada na klamce? Powód może zaskoczyć

Oprac.: Karolina Słodkiewicz Porady

Folia aluminiowa na klamce wygląda nieco tajemniczo i zdecydowanie budzi zaciekawienie. Choć nie wygląda to estetycznie, to może się okazać niezawodną ochroną. Co daje folia aluminiowa na klamce i po co się ją zakłada? Owiń ją z tej strony, a może zapobiegniesz włamaniu.

Zdjęcie Folia aluminiowa na klamce ma pokazać, czy ktoś chce się włamać do mieszkania / archiwum prywatne