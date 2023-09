Spis treści: 01 Jaką taryfę wybrać, żeby prąd był tańszy?

02 W jakich godzinach jest najmniejsze zużycie prądu?

03 O ile tańszy jest prąd w nocy?

04 W jakich godzinach najlepiej korzystać z urządzeń elektrycznych?

Jaką taryfę wybrać, żeby prąd był tańszy?

Dostawcy energii elektrycznej mają w swojej ofercie do wyboru różne taryfy za prąd. Każda z nich obowiązuje w innych godzinach, przez co różnią się między nimi ceny prądu. Dobieramy je w zależności od prowadzonego przez nas trybu życia i potrzeb.

Wyróżnia się taryfy za prąd takie jak:

Taryfa G11;

Taryfa G12 (taryfa nocna);

Taryfa G12w (taryfa weekendowa);

Taryfa G13 (taryfa oszczędna plus).

Taryfa G11 to standardowa oferta, gdzie cena prądu jest stała. Koszty są takie same niezależnie od tego, kiedy i o której będziemy korzystać z energii. Dzięki niej mamy lepszą kontrolę nad zużywanym prądem, a tym samym wysokością rachunków.

Taryfa G12 nazywana jest taryfą nocną. Wybierając ją, płacimy mniej za prąd, który zużyliśmy w nocy. Każdy dostawca ustala konkretne godziny, w których energia elektryczna jest tańsza. Sprawdzi się dla osób prowadzących nocny tryb życia.

Taryfa weekendowa G12w oferuje tańszą energię w każdy weekend. Dodatkowo swój rachunek obniżymy, korzystając z prądu w święta i dni ustawowo wolne od pracy. Koszty są niższe także w określonych godzinach nocnych.

Tańszy prąd będzie także, jeśli skorzystamy z taryfy G13, czyli taryfy oszczędnej plus. Dokonując tego wyboru, ceny za energię różnią się w zależności od pory dnia. Wydzielone są trzy strefy czasowe takie jak szczyt przedpołudniowy, popołudniowy oraz pozostałe godziny doby. Koszty będą też inne w zależności od miesiąca. Różnie zapłacimy za energię od października do marca oraz od kwietnia do września.

W jakich godzinach jest najmniejsze zużycie prądu?

Najmniejsze zużycie prądu jest w nocy. Przypada ono na godziny między 22 a 6 rano. Spowodowane jest to faktem, że w trakcie tego czasu większość osób śpi.

Kolejne godziny, w trakcie których występuje najmniejsze zużycie prądu, to te między 13, a 15. W tym czasie większość ludzi jest w pracy lub szkole.

O ile tańszy jest prąd w nocy?

Wybierając taryfę G12, będziemy mieć tańszy prąd w nocy. Wówczas korzystając z energii podczas strefy dziennej, zapłacimy 0,86 zł za 1 kWh mając roczne zużycie mniejsze niż 3000 kWh. Po przekroczeniu limitu cena za 1 kWh wyniesie 1,22 zł.

Z taryfą G12 w strefie nocnej 1 kWh energii elektrycznej kosztuje 0,43 zł, jeśli mieścimy się w limicie 3000 kWh. Po przekroczeniu tej wartości prąd w nocy będzie kosztować 0,94 zł za 1 kWh.

Prąd w nocy jest więc tańszy aż o połowę, jeśli nie przekroczymy limitu zużycia prądu 3000 kWh. Później energia będzie tańsza o 28 groszy za 1 kWh.

W jakich godzinach najlepiej korzystać z urządzeń elektrycznych?

W zależności od tego, z jakiej taryfy za prąd korzystamy, to godziny, w których najlepiej korzystać z urządzeń elektrycznych, będą inne. Korzystając z G12 czy G12w większe prace domowe jak pranie czy korzystanie ze zmywarki warto odłożyć na godziny nocne. Energia elektryczna jest wówczas tańsza od 22 do 6, a także między 13 a 15.

Wybierając taryfę G13 najlepiej korzystać z urządzeń elektrycznych podczas strefy niskich cen. Latem trwa ona między godziną 13 a 19 oraz między 22 do 7. Zimą natomiast najtańsza energia będzie od 13 do 16 oraz od 21 do 7.

