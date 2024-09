W te dni seniorzy powinni sprawdzić konto. ZUS zmienia termin wypłat emerytur

Z informacji przekazanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wynika, że na koniec maja 2024 roku, liczba emerytów i rencistów obsługiwanych przez ZUS wyniosła 8 mln 300. 6,3 mln stanowili emeryci, 1,2 mln - pobierający rentę rodzinną, a 520 tys. - pobierający rentę z tytułu niezdolności do pracy. Według statystyk dostępnych na stronie internetowej ZUS, jest to największa liczba od co najmniej 2010 roku! Jeszcze w grudniu 2023 roku liczba emerytów i rencistów wynosiła w Polsce 7,97 mln.