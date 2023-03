Spis treści: 01 Po czym poznać, że ma się wszy?

Po czym poznać, że ma się wszy?

"Wszawica (inaczej pedikuloza) jest chorobą pasożytniczą wywołaną przez wesz głowową (Pediculus humanus capitis). Wszawica występuje we wszystkich krajach świata. Jest to powszechny problem, który nie zawsze jest oznaką braku higieny. Do zarażenia może dojść w każdym wieku, chociaż najczęściej występuje ona u dzieci i młodzieży" - podkreśla GIS. Do zarażenia dochodzi najczęściej w dużych zbiorowiskach ludzkich jak:

przedszkola

szkoły

kolonie

obozy letnie

Jakie są objawy wszawicy?

Wszawicą zarażają się najczęściej dzieci w wieku od 3 do 12 lat. Pierwszym sygnałem, który wskazuje na obecność wszy jest uporczywe swędzenie. Temu towarzyszyć może zaczerwienienie skóry, szczególnie na linii włosów lub za uszami. Jak rozpoznać ugryzienie wszy? W przypadku wszawicy na ciele zauważyć można niewielkie czerwonawe grudki.

Konsekwencją drapania swędzących miejsc są drobne ranki, które mogą doprowadzić do powstania stanów zapalnych, a w efekcie nawet do zakażeń bakteryjnych lub grzybiczych. W skrajnych przypadkach na głowie osoby cierpiącej na wszawicę może pojawić się tzw. "kołtun", czyli włosy zlepione ropno-surowiczą wydzieliną.

Jajka wszy a łupież. Różnica jest znacząca

Gnidy wszy często mylone są z łupieżem. Bardzo łatwo je jednak rozróżnić. Łupież ma płaski, nieregularny kształt, podczas gdy gnida jest owalna i wypukła. Co więcej, łupież łatwo wytrząsnąć z głowy, zaś gnida jest dość mocno przytwierdzona do skóry.

Największe mity o wszawicy

Wszawica owiana jest wieloma mitami, z których większość ma się nijak względem prawdy. Jak wyjaśnia Główny Inspektorat Sanitarny, obok faktu, że wszawica nie wynika z brudu i braku higieny, wszy nie potrafią również skakać i pływać. Pasożyty poruszają się wyłącznie poprzez pełzanie, a zarażenie następuje w wyniku bliskiego kontaktu z chorym lub jego rzeczami osobistymi. Osobie dotkniętej wszawicą nie należy również golić głowy. Wszy skutecznie zwalczą dostępne w aptekach preparaty.

Główny Inspektorat Sanitarny podkreśla również, że aby pozbyć się wszy, nie wystarczy wyłącznie dokładne umycie głowy szamponem. Wszy dzięki specjalnym odnóżom i pazurkom czepnym silnie przytwierdzają się do włosów, zaś gnidy są przyczepiane do włosów specjalną wydzieliną, która nie rozpuszcza się w wodzie i jest trudna do usunięcia. Konieczne jest użycie specjalnego grzebienia.

"Bezwzględnie nie wolno piętnować osoby dotkniętej wszawicą i jej rodziny. Wszawica może wystąpić w każdym środowisku niezależnie od statusu ekonomicznego i poziomu higieny. Powszechnie występująca stygmatyzacja pacjentów ze zdiagnozowaną wszawicą jest główną przyczyną braku wymiany informacji i tym samym utrudnia w znacznym stopniu podjęcie czynności mających na celu leczenie i zapobieganie tym pasożytom" - podkreśla GIS.

Czego nie lubią wszy?

Jak pozbyć się wszy? Leczenie wszawicy wymaga zastosowania specjalnych preparatów, które są dostępne bez recepty. Niezastąpione w walce z wszawicą są nowoczesne produkty przeciw wszom, które zawierają w składzie specjalne odstraszające olejki eteryczne z rozmarynu, drzewa herbacianego, mięty pieprzowej czy lawendy.

Warto również postawić na domowe sposoby na wszy, wśród których znajduje się między innymi mieszanka octu jabłkowego z ciepłą wodą, którą należy wcierać w skórę. Jej proporcje to 1:1.

Jak długo leczy się wszawicę?

W przypadku stwierdzenia wszawicy u dziecka leczeniem powinno objąć się wszystkich domowników, a także osoby, które miały z nim kontakt. Kuracja trwa około tygodnia, niekiedy nawet do 10 dni.

W tym czasie warto także dokładnie wysprzątać mieszkanie i zrobić wielkie pranie. Ile wszy mogą żyć w pościeli? Poza skórą człowieka, na przykład na ubraniach, w pościeli czy meblach, wszy mogą przeżyć nawet dwie doby, a ich jaja nawet dwa tygodnie. Podstawą powinno więc być dokładne odkurzenie dywanów i foteli, a nawet materaca.

Ubrania dziecka, pościel czy ręczniki należy wyprać w temperaturze 60 st. C. Należy także pozbyć się wszelkich przyborów osobistych, takich jak grzebień, szczotka czy gumka do włosów.

