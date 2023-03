Nieświeży oddech z naszych ust nie zawsze musi oznaczać problemy z higieną. Organizm często daje nam pewne sygnały, że z którymś z jego organów dzieje się coś niedobrego. Jedną z takich oznak może być właśnie zmiana zapachu oddechu, a także moczu czy potu. Powinniśmy zatem być na to szczególnie wyczuleni. O jakich konkretnie kłopotach zdrowotnych może to świadczyć?

O czym może świadczyć nieświeży oddech?

Nieświeży oddech często świadczy o problemach związanych z zębami. Mogą to być schorzenia takie jak próchnica, zapalenie dziąseł czy paradontoza, a także np. nieszczelnie wypełnienie ubytku oraz grzybica jamy ustnej. Innym wytłumaczeniem jest m.in. palenie papierosów, picie kawy lub alkoholu oraz jedzenie produktów takich jak sery pleśniowe, czosnek czy cebula.

W przypadku odczuwania nieświeżego oddechu połączonego z czkawką, zgagą, bólem brzucha czy niesmakiem w ustach, powinniśmy wykonać diagnostykę w kierunku wrzodów żołądka i dwunastnicy, a także refluksu żołądkowo-przełykowego. Jeśli dodatkowo odczuwamy zaburzenia połykania np. ból, chudnięcie czy krwawienie z przełyku, należy szybko wykonać odpowiednie badania.

Z przykrym zapachem ust muszą borykać się również osoby cierpiące na choroby nerek, m.in. na ich przewlekłą niewydolność. O problemach z tym narządem może świadczyć woń amoniaku lub nieświeżych ryb w oddechu. Ta ostatnia związana jest także z niewydolnością wątroby. Z kolei zapach acetonu może sugerować hiperglikemię.

Nietypowy zapach moczu - na co może wskazywać

Alarmujący powinien być dla nas także nietypowy zapach moczu. Jeśli przypomina on kwaśne, sfermentowane owoce, może to świadczyć o kwasicy ketonowej. Jest to jedno z powikłań cukrzycy, które zagraża życiu. Woń dojrzałych owoców natomiast sugeruje zbyt wysokie stężenie cukru w moczu.

Infekcje dróg moczowych np. zapalenie pęcherza moczowego i schorzenia nerek to kolejne przypadłości, które objawiają się nieprzyjemną wonią moczu. Konkretnie chodzi o zapach amoniaku. Z kolei choroby związane z wątrobą i trzustką mogą być wskazywane przez organizm poprzez specyficzny zapach moczu przypominający amoniak.

Istnieją również dość nietypowe zapachy moczu jak rybi, mysi czy syropu klonowego. Są one wywoływane przez rzadkie zaburzenia genetyczne, odpowiednio: niedobór FMO3, czyli enzymu przekształcającego trimetyloaminę znajdującą się w rybach; fenyloketonurię polegającą na gromadzeniu się w organizmie fenyloalaniny; chorobę syropu klonowego (MUSD).

Zwróć uwagę również na woń potu

Jeśli chodzi o nieprzyjemny zapach potu, to często oznacza on grzybicę albo zakażenie bakteryjne. W przypadku gdy wyczuwalna jest woń zepsutej ryby, może to świadczyć o zaburzeniach przemiany materii. Natomiast starczy zapach związany jest z problemami z tarczycą i przysadką mózgową.

Śmierdzący pot może świadczyć także o błonicy, chorobie Hashimoto oraz niestrawności i chorobie wrzodowej, których objawami są odpowiednio zapach słodkawy, kwaśnych oraz zgniłych jaj.

