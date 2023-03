Spis treści: 01 Czym jest chrapanie?

02 Co przyczynia się do chrapania?

03 Chrapanie a obturacyjny bezdech senny

04 Jak zapobiegać chrapaniu?

Czym jest chrapanie?

Zdrowie Bezsenność, która prowadzi do śmierci. Nieuleczalna choroba zabija w szybkim tempie Odgłosy chrapania każdy potrafi rozpoznać. Inaczej jest jednak z dokładnym zdefiniowaniem tego zjawiska. Otóż chrapanie to wibrowanie tkanek miękkich gardła i jamy ustnej. Wdychane powietrze sprawia, że zwiotczałe mięśnie zaczynają drgać. Wówczas słychać odgłosy chrapania, które mogą osiągać głośność nawet do 90 decybeli.

Szacuje się, że nawet 45 proc. Polaków chrapie podczas snu. Problem ten dotyka jednak znacznie częściej mężczyzn niż kobiety. Zjawisko to wpływa negatywnie nie tylko na osobę chrapiącą, ale także partnera bądź partnerkę. W pierwszym przypadku dochodzi do spłycenia snu, a w drugim do zaburzeń związanych z zasypianiem poprzez odgłosy chrapania.

Co przyczynia się do chrapania?

Chrapanie może występować epizodycznie np. podczas infekcji górnych dróg oddechowych lub stale i powtarzać się każdej nocy. Do przyczyn zalicza się m.in.:

otyłość,

skrzywienie przegrody nosowej,

przerost migdałków,

palenie papierosów,

spożywanie alkoholu,

polipy nosa,

infekcje górnych dróg oddechowych,

przewlekłe zapalenie zatok.

Wiele osób zastanawia się, czy chrapanie powinno zostać skonsultowane z lekarzem. W obawie, że jest ono spowodowane, chociażby wadami anatomicznymi lub innymi schorzeniami, warto wybrać się do specjalisty. Badania pozwolą znaleźć przyczynę i dobrać odpowiednie leczenie. Zdarza się, że rozwiązaniem jest zabieg chirurgiczny.

Zdjęcie Dość często przyczyną chrapania jest spanie na wznak / 123RF/PICSEL

Wbrew pozorom chrapią nie tylko dorośli, ale także dzieci. Dość często jest ono spowodowane katarem i przemija wraz z nim. Przyczyną mogą być jednak nieco poważniejsze choroby. Gdy chrapanie u dziecka nie mija i ma charakter ciągły, należy skonsultować się z laryngologiem.

Chrapanie a obturacyjny bezdech senny

Do głównych objawów obturacyjnego bezdechu sennego (OBS) zalicza się m.in. chrapanie. Wówczas dochodzi do zatrzymania oddychania podczas snu na mniej więcej 10 sekund. Pojawienie się tego typu zaburzenia niesie zagrożenie dla zdrowia oraz życia.

Do objawów nocnych oprócz chrapania zalicza się również m.in. uczucie suchości w jamie ustnej, wybudzanie się, bezdechy i uczucie duszności po wybudzeniu. Z kolei w dzień chory może odczuwać zmęczenie, rozdrażnienie, senność, problemy z koncentracją i obniżenie libido.

Rozpoznając u siebie wspomniane wyżej objawy, warto umówić się na wizytę u lekarza. Nieleczony OBS prowadzi m.in. do zawału serca, nadciśnienia tętniczego, udaru, depresji, a nawet nagłego zgonu.

Jak zapobiegać chrapaniu?

Zapobiegać chrapaniu można również samodzielnie, o ile nie jest ono powiązane z żadnymi chorobami. Często te głośne odgłosy pojawiają się podczas spania na wznak. Wówczas język opada i otwierają się usta, a to potęguje głośne chrapanie. Rozwiązaniem jest zasypanie na boku bądź brzuchu.

W walce z chrapaniem niezbędne jest również zrezygnowanie z palenia papierosów i picia alkoholu. Oprócz tego problem ten potęgują leki nasennie i uspokajające. One również powodują zwiotczenie mięśni, a co za tym idzie, chrapanie.

Zdjęcie Szacuje się, że nawet 45 proc. Polaków chrapie podczas snu / 123RF/PICSEL

Poza tym osoby z nadwagą, które borykają się z problemem chrapania, powinny skoncentrować się na zrzuceniu zbędnych kilogramów dzięki zbilansowanej diecie oraz aktywności fizycznej. W tym przypadku winowajcą głośnych dźwięków podczas snu jest tkanka tłuszczowa, która uciska gardło i drogi oddechowe.

W zapobieganiu chrapania powinno pomóc zapewnienie w sypialni odpowiednich warunków. Mowa tu o dokładnym przewietrzeniu pomieszczenia, ale ważna jest również temperatura. Uważa się, że najlepiej śpi się w 18-21 st. C.

Nie da się ukryć, że komfortowe spanie zapewnia również wygodne łóżko i to, co się na nim znajduje. Na rynku pojawiły się nawet specjalne poduszki dla osób chrapiących. Ich kształt ma zapewniać drożność dróg oddechowych i minimalizować ryzyko wystąpienia chrapania podczas snu.

