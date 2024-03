Ogrodowa piękność: poznaj heliotropa

Trudno powiedzieć, że heliotrop jest szczególnie pożądany, ponieważ nie jest bardzo popularny w naszej szerokości geograficznej. Nasze naturalne warunki nie do końca mu odpowiadają, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby uprawiać go jako roślinę jednoroczną, chyba że umieścimy go w doniczkach i przezimujemy go w ciepłym miejscu. Heliotrop przykuwa oko, ponieważ z jego pędów wyrastają zebrane w grupy drobne kwiaty o barwie niebieskiej, błękitnej lub fioletowej. Zapach kwitnącej rośliny jest bardzo kojący i miły dla nosa. Woń przypominająca wanilię sprawia, że heliotrop jest wykorzystywany w przemyśle perfumeryjnym.

Heliotrop to nie tylko ozdoba ogrodu bądź parapetu, ale także roślina przyciągająca pożyteczne owady, czyli pszczoły i motyle. Równocześnie odstrasza natrętne komary, więc to absolutny pewniak, aby uniknąć swędzących bąbli na skórze.

Wysiew heliotropu: oto idealny czas

Może być trudno kupić sadzonki heliotropu na targowiskach oraz giełdach kwiatowych, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby zacząć uprawę z nasion pod koniec lutego lub na początku marca. Wystarczy skrzynkę wypełnić ziemią ogrodową, dokładnie ją zwilżyć, wysypać nasiona i przykryć cienką warstwą ziemi. Teraz nie pozostaje nic innego, jak cierpliwie czekać. Po kilkunastu dniach heliotrop zacznie kiełkować. Dopiero w okolicach kwietnia przesadzamy sadzonki do mniejszych doniczek, by po ustaniu przymrozków (druga połowa maja) przesadzić je do gruntu.

Uprawa heliotropu w pigułce

Heliotrop jest kapryśną rośliną, ale tylko wtedy, kiedy o niego zupełnie nie dbamy. Co mu szkodzi? Przymrozki, nadmiar słońca, podmuchy wiatru oraz susze. Lepiej sadzić go w miejscu jasnym, ale palące promienie nie są dla niego wskazane. Heliotrop powinien być również regularnie podlewany - w sezonie letnim co około trzy dni.

