Spis treści: 01 Floksy - hit w ogródkach PRL-u

02 Floksy - odmiany

03 Gdzie najlepiej sadzić floksy?

04 Jak pielęgnować floksy?

Floksy - hit w ogródkach PRL-u

Floksy, nazywane też płomykiem, to rośliny z rodziny wielosiłowatych. Pochodzą z Ameryki Północnej, gdzie najczęściej występują. W XVIII w. ich nasiona dotarły do Europy. Tutaj zaczęto je uprawiać jako ozdobę ogrodów.

Floksy mogą być wieloletnie i jednoroczne. Ich pędy rosną na około 1 metr wysokości. Liście ułożone są na łodydze naprzeciwlegle, siedzące lub krótkoogonowe. Na szczycie floksy znajdują się kwiaty, które są największą atrakcją rośliny.

Kwiaty floksów skupione są w kwiatostanach. Na nie składają się dzwonkowate lub rurkowate kielichy, które zrośnięte są ze sobą u nasady. Można podziwiać kwiaty floksy o barwach od białej, poprzez czerwone, różowe, aż po fioletowe czy niebieskie.

Floksy zachwycają nie tylko pięknymi kwiatami, ale także ilością gatunków. Roślina ta ma niemalże 70 różnych odmian. Z tego powodu do ogrodu można wybrać te, które najbardziej odpowiadają naszym preferencjom.

Floksy - odmiany

Floks ma bardzo dużo odmian. Mogą się one różnić od siebie wysokością czy barwą kwiatów. Mogą mieć także odmienne terminy kwitnienia.

Floksy odmiana Blue Boy

Blue boy to odmiana, która wyróżnia się pięknymi niebieskimi kwiatami. Są one większe i intensywnie pachną. Ta odmiana rośnie od 70 do 100 centymetrów wysokości. Termin kwitnienia floksy blue boy trwa od lipca do sierpnia.

Floksy odmiana Candy Twist

Floksy candy twist mają dwubarwne kwiaty. Płatki kwiatów są białe, a na nich znajduje się trójkątny wzorek o barwie fioletoworóżowej. Odmiana osiąga od 70 do 100 centymetrów wysokości. Niesamowity efekt, jaki tworzą kwiaty floksy candy twist, może cieszyć oko od lipca do sierpnia.

Zdjęcie Floksy są łatwe w uprawie i szybko rosną / 123RF/PICSEL

Floksy odmiana Bright Eyes

Bright eyes mają kwiatostany z jasnoróżowymi płatkami. Środek każdego kwiatka tej odmiany floksy przechodzi w ciemny róż. Łodyga jest mniejsza, bo urasta od 50 do 70 centymetrów. Bright eyes kwitnie od lipca do sierpnia.

Floksy odmiana Orange Perfection

Odmiana orange perfection ma bardzo wyróżniające się kwiaty. Ich barwa jest intensywnie pomarańczowa, co zdecydowanie przyciąga uwagę. Roślina może mieć wysokość od 70 do 100 centymetrów. Odmiana floksy orange perfection kwitnie od lipca do sierpnia.

Floksy odmiana Peppermint twist

Ta odmiana floksy przypomina candy twist. Tutaj, jednakże na płatkach kwiatostanów przeważa kolor różowy nad białym. Barwy układają się na przemiennie, a przy środku delikatnie skręcają się. Ten gatunek jest dosyć niski, łodygi rosną od 50 do 70 centymetrów. Floksy peppermint twist kwitną natomiast długo, bo od czerwca do sierpnia.

Floksy odmiana Starfire

Ponownie odmiana floksy o bardzo intensywnej barwie. Kwiaty starfire mają mocno czerwony, wyróżniający się kolor. Co ciekawe są one jadalne. Pędy osiągają wysokość od 70 do 100 centymetrów. Floksy starfire kwitną od lipca do sierpnia.

Gdzie najlepiej sadzić floksy?

Floksy powinny być sadzone w miejscu, gdzie ziemia jest żyzna i stale wilgotna. Najlepiej, jeśli powietrze również byłoby wilgotne. Kwiaty floksy powinny być osłonięte od wiatrów.

Stanowisko floksy nie powinno się znajdować w miejscu mocno zacienionym. Kwiaty powinny mieć dostęp do słońca, gdyż wtedy będą się lepiej rozwijać i kwitnąć. Odpowiednie będzie także miejsce w półcieniu.

Zdjęcie Floksy są prawdziwą ozdobą ogrodu! / 123RF/PICSEL

Jak pielęgnować floksy?

Najważniejszym elementem pielęgnacji floksy jest podlewanie jej, szczególnie podczas upałów. Roślina potrzebuje stale nawilżonego podłoża. W przeciwnym wypadku łodygi bardzo szybko zaczynają więdnąć. Nasłonecznione stanowisko może powodować szybkie wysuszenie gleby.

Najlepiej więc podlewać floksy rano lub wieczorem. Podczas wykonywania czynności należy zachować odpowiednią ostrożność. Podlewać należy jedynie ziemię. Woda na liściach czy kwiatach floksy może wpłynąć na nie naprawdę niekorzystnie.

Przed wysuszaniem gleby zapobiegnie ściółkowanie floksy. Najlepiej wykorzystać do tego korę z drzewa.

W pielęgnacji floksy istotne jest również nawożenie ziemi. Roślina bujnie kwitnie, przez co pobiera dużo składników odżywczych z podłoża. Stosujemy się do niej nawozy organiczne. Wyjaławianiu gleby zapobiegnie także regularne przesadzanie w nowe miejsce, co około 5 lat.

