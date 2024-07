Napoje izotoniczne najczęściej piją sportowcy, którzy w trakcie intensywnego wysiłku fizycznego tracą cenne substancje odżywcze oraz elektrolity. Zawierają one m.in. minerały, takie jak sód, potas, wapń i magnez, a także jony fosforanowe czy chlorkowe oraz glukozę. Specyficzny skład sprawia, że ich właściwości są zbliżone do naturalnych płynów organizmu, czyli krwi i potu. Taka właściwość sprawia, że ich picie doskonale nawadnia nasz organizm. Ponadto elektrolity w nich zawarte są niezbędne również do tego, aby połączenia nerwowe oraz mięśnie pracowały bez zarzutu. Należy również pamiętać o jednym, że napoje izotoniczne nie są tym samym, co tzw. energetyki, które pobudzają organizm zawartą w nich kofeiną.