Kalendarz księżycowy to kalendarz oparty na fazach Księżyca. Liczy on okresy powtarzania się takich samych faz Księżyca, najczęściej od jednego nowiu do kolejnego. Przez wzgląd na to, że średnia długość miesiąca synodycznego wynosi 29,53 dni, kalendarze te mają zazwyczaj miesiące liczące po 29 i 30 dni.

Kalendarze księżycowe mogą pomóc nam wybrać najlepsze dni na zabiegi pielęgnacyjne i zdrowotne, prace domowe i oczywiście ogrodowe. Co mówi nam kalendarz ogrodników na listopad?

Te prace ogrodowe warto wykonać w listopadzie. Kalendarz księżycowy mówi jasno

Okres od 6 do 12 listopada to doskonały czas na takie prace jak siew i sadzenie. W tym czasie warto unikać jednak obfitego podlewania roślin, bo mogą pojawić się na nich szkodniki. 7 i 8 listopada warto zasadzić i zasiać rośliny korzeniowe i przesadzić te, które tego wymagają. Jest to jednocześnie wyjątkowo niekorzystny czas na zbiory.

W tygodniu od 13 do 19 listopada należy unikać zbierania i magazynowania owoców. Początek tygodnia to wciąż dobry czas na sadzenie i sianie roślin, a 14 i 15 listopada warto zebrać i zamrozić owoce. Weekend to dobry czas na siew i sadzenie kwiatów oraz ziół kwitnących, ale zaleca się zrezygnować z podlewania roślin.

W tygodniu od 20 do 26 listopada warto zbierać i magazynować owoce, a początek tygodnia to świetny czas na koszenie trawy. W weekend, 25 i 26 listopada warto zebrać i zakonserwować warzywa korzeniowe.

Okres od 27 do 30 listopada to wciąż dobry czas na sienie i sadzenie roślin, a 27 dzień miesiąca to również doskonały moment na nawożenie nawozami naturalnymi i sztucznymi. 27 i 28 listopada lepiej zrezygnować z podlewania, a 29 i 30 dnia miesiąca ze zbiorów. Te dni to natomiast świetny czas na koszenie trawy.

Ludowa meteorologia:

"Gdy na Wszystkich Świętych ziemia mrozem skrzepła, to gadają ludzie starzy, że zima będzie ciepła".

"Gdy liście przed Marcinem (11 listopada) nie opadają, to mroźną zimę przepowiadają".

Przysłowia:

"Jeśli kret w listopadzie jeszcze późno ryje, na Nowy Rok komar wpadnie w bryję".

"Zjawia to Elżbieta święta (19 listopada), czy ta zima będzie cięta?"

